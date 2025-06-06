"Вагнер" нібито повернув під контроль Малі усі його регіональні столиці. Про завершення місії повідомив наближений до угруповання Telegram-канал "Разгрузка Вагнера", передає 24 Канал.

Дивіться також Чому хунта Малі назвала Україну "спонсором тероризму" та до чого тут туареги та вагнерівці

ПВК "Вагнер" покидає Малі

За словами авторів допису, вагнерівці воювали на боці армії Малі проти збройних екстремістських угруповань, які протягом тривалого часу тероризували мирне населення. У повідомленні йдеться, що "оркестранти" допомогли місцевим патріотам створити сильну і дисципліновану армію, здатну захистити свою землю.

Виконали головне завдання – усі регіональні столиці повернулися під контроль законної влади. Місію завершено,

– заявили найманці.

Діяльність ПВК "Вагнер" у Малі

Співпраця між владою Малі та ПВК "Вагнер" розпочалася у 2021 році, після військового перевороту, внаслідок якого до влади прийшов полковник Ассімі Гоїта. Після цього Франція, яка тривалий час проводила в країні антитерористичну операцію, оголосила про виведення свого військового контингенту.

Західні ЗМІ писали, що російські найманці мали навчати малійських військових і захищати високопоставлених місцевих чиновників.