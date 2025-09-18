Украина и Соединенные Штаты могут усилить давление на Кремль. Это произойдет тогда, когда дроны и санкции ударят по "спасательному кругу" российской экономики.

Украинская кампания ударов беспилотниками по российским нефтеперерабатывающим заводам все больше подрывает экономические основы Москвы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

Как Украина и США могут усилить давление на Россию?

По словам Люка Коффи, старшего научного сотрудника Института Гудзона, нынешняя динамика дает администрации президента США Дональда Трампа шанс объединить экономические санкции с "кинетической кампанией Киева", чтобы заставить Кремль сесть за стол переговоров.

Экспорт российской нефти остается ее экономическим спасательным кругом. Именно поэтому президент Трамп так много внимания уделяет этому вопросу,

– отмечает он.

Удары ВСУ уже повредили от 17 до 21% нефтеперерабатывающих мощностей России. На прошлой неделе беспилотники добрались до объекта за 1500 километров от границы. Это не только вызвало топливный кризис, но и заставило Кремль распределять дефицитные средства ПВО, уменьшая их количество на фронте.

Цены на топливо внутри России выросли примерно на 25%, а дефицит особенно ощущается в отдаленных регионах и в оккупированном Крыму. К этому экономическому удару добавляются и западные санкции, которые толкают российские компании к бартеру в стиле 1990-х – зерно и лен обменивают на китайские авто и стройматериалы. Тогда как бюджетный дефицит вырос в 150 раз и достиг 4,2 триллиона рублей.

Независимый "Левада-центр" зафиксировал, что 66% россиян теперь поддерживают идею мирных переговоров, что является рекордно высоким показателем. Зато только 27% выступают за продолжение войны.

Заметим, что самым большим активом России всегда были ее размеры. Однако с появлением нового арсенала дронов это преимущество превращается в слабость и сейчас стране-агрессору не хватает средств, чтобы прикрыть всю территорию.

Бывший министр обороны Украины Алексей Резников подчеркивает, что современная война – это война ресурсов, а Украина – это Давид, который пытается найти слабые места Голиафа.

Санкции против России: коротко о главном

ЕС планирует представить 19-й пакет санкций против России 19 или 22 сентября, чтобы усилить давление на российские банки, энергетические компании и криптовалютные биржи.

Президент США Дональд Трамп также требует от ЕС и НАТО уменьшить зависимость от российской нефти, но Турция, Венгрия и Словакия тормозят этот процесс из-за своей зависимости от российских энергоносителей.