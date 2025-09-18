Україна та Сполучені Штати можуть посилити тиск на Кремль. Це відбудеться тоді, коли дрони й санкції вдарять по рятівному колу російської економіки.

Українська кампанія ударів безпілотниками по російських нафтопереробних заводах дедалі більше підриває економічні основи Москви. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Forbes.

Як Україна та США можуть посилити тиск на Росію?

За словами Люка Коффі, старшого наукового співробітника Інституту Гудзона, нинішня динаміка дає адміністрації президента США Дональда Трампа шанс об’єднати економічні санкції з "кінетичною кампанією Києва", щоб змусити Кремль сісти за стіл переговорів.

Експорт російської нафти залишається її економічним рятівним колом. Саме тому президент Трамп так багато уваги приділяє цьому питанню,

– зазначає науковець.

Удари ЗСУ вже пошкодили від 17 до 21% нафтопереробних потужностей Росії. Минулого тижня безпілотники дісталися об’єкта за 1500 кілометрів від кордону. Це не лише викликало паливну кризу, а й змусило Кремль розподіляти дефіцитні засоби ППО, зменшуючи їх кількість на фронті.

Ціни на пальне всередині Росії зросли приблизно на 25%, а дефіцит особливо відчувається у віддалених регіонах і в окупованому Криму. До цього економічного удару додаються й західні санкції, які штовхають російські компанії до бартеру в стилі 1990-х – зерно та льон обмінюють на китайські авто й будматеріали. Водночас бюджетний дефіцит зріс у 150 разів і сягнув 4,2 трильйона рублів.

Незалежний "Левада-центр" зафіксував, що 66% росіян тепер підтримують ідею мирних переговорів, що є рекордно високим показником. Натомість лише 27% виступають за продовження війни.

Зауважимо, що найбільшим активом Росії завжди були її розміри. Однак з появою нового арсеналу дронів ця перевага перетворюється на слабкість і наразі країні-агресорці бракує засобів, щоб прикрити всю територію.

Колишній міністр оборони України Олексій Резніков наголошує, що сучасна війна – це війна ресурсів, а Україна – це Давид, який намагається знайти слабкі місця Голіафа.

Санкції проти Росії: коротко про головне

ЄС планує представити 19-й пакет санкцій проти Росії 19 або 22 вересня, щоб посилити тиск на російські банки, енергетичні компанії та криптовалютні біржі.

Президент США Дональд Трамп також вимагає від ЄС та НАТО зменшити залежність від російської нафти, але Туреччина, Угорщина та Словаччина гальмують цей процес через свою залежність від російських енергоносіїв.