Западная пресса внимательно следит за действиями Дональда Трампа в отношении России. Президент США сократил дедлайн своего ультиматума Кремлю, пригрозил жесткими санкциями, а также отдал приказ переместить американские атомные подлодки "поближе" в ответ на угрозы Дмитрия Медведева. Американские медиа анализируют, насколько угрозы Трампа могут быть действенными и пытаются оценить масштаб проблем в российской экономике.

С другой стороны прослеживается реорганизация антизападного блока во главе с Китаем, который пытается найти новые пути ответа на американское экономическое давление.

24 Канал проанализировал материалы западных СМИ, чтобы разобраться, как американцы оценивают угрозы Трампа в сторону России, почему удары США по Ирану в конце концов не подорвали уверенности так называемой оси зла, и как Китай может нанести западному ВПК неожиданный и болезненный удар.

Трамп сократил дедлайн ультиматума для Кремля

Американское издание New York Post выпустило редакционную колонку, фактически заявление издания к американскому консервативному электорату США. В материале под названием "Трамп абсолютно прав, что сокращает Путину время на убийства" авторы решительно поддержали новую инициативу Дональда Трампа касательно ультиматума России, а точнее уменьшения установленного ранее дедлайна в 50 дней до 10 – 12.

При этом издание не просто приветствовало решение Трампа, а прямо обратилось к своим читателям с объяснением, что путинский режим не заслуживает никакого "дополнительного времени на размышления", потому что каждый новый день – это новые убийства украинцев.



Спасатели выносят тело погибшего после удара России по многоэтажке в Киеве / Фото EPA

"Бешеный Влад" (Mad Vlad), как метко описали Путина редакторы Post, никогда на самом деле не стремился к миру, а настоящая цель Кремля заключается в полном уничтожении Украины. И именно поэтому 50-дневный дедлайн, который Трамп ранее озвучил для заключения перемирия, оказался не только щедрым, но и опасным.



Москва банально воспользовалась этой паузой, чтобы продолжить обстрелы гражданских, тем самым испытывая пределы терпения Вашингтона.

В новом заявлении Трамп сократил этот срок и пригрозил жесткими санкциями. В частности 100% пошлиной для стран, которые продолжают торговлю с Россией. Издание называет это решение "первым реальным шагом к давлению", который может изменить ход войны.

Путин говорит одно во время звонков, а потом устраивает ад в украинских городах. Он блефует. И только жесткий ответ может сломать этот сценарий,

– объясняет NY Post.

В то же время в самой России уже раздаются первые признаки упадка. Экономика "едва держится на ногах", отмечает редакция. И даже если Кремль публично высмеивает американские санкции как "театральные ультиматумы", финансовые показатели России свидетельствуют о совсем другой реальности.

В другом материале New York Post подробно объясняет, почему угроза новых санкций для Кремля уже не просто пустой звук. Официальная инфляция в России превышает 10%, а цены на базовые товары выросли в 3 – 4 раза с начала полномасштабной войны против Украины.



Оборонный бюджет на сегодня уже превышает 40% от всех государственных расходов, существенно сокращая другие расходы, в основном на социальные нужды населения. Вместе с этим падают и налоговые поступления. Резервы стремительно тают, а так называемый Фонд национального благоустройства – некий правительственный резерв Кремля на "черный день" – уменьшился втрое: со 110 миллиардов долларов до чуть более 30 миллиардов.

В дополнение к другим проблемам российская экономика сталкивается с банкротством банков и сотен предприятий, а демографическая катастрофа и массовый отток молодых специалистов за границу лишь подливает масла в огонь. Один только отток кадров из ІТ-индустрии постепенно превращается в смертельный удар для технологического суверенитета России.

лишь подливает масла в огонь. Один только отток кадров из ІТ-индустрии постепенно превращается в смертельный удар для технологического суверенитета России. Энергетическая отрасль России также под ударом. Тарифный законопроект в Конгрессе США, предусматривающий 500% пошлины для стран, которые покупают российскую нефть хоть пока и не принят, но имеет полную двухпартийную поддержку американского Конгресса. Так что если Кремль проигнорирует новый ультиматум Трампа, эта финансовая рана может стать фатальной.

Именно так в свое время Рональд Рейган заставил СССР сесть за стол переговоров. И если Путин не хочет мира добровольно, время заставить его через силу. Санкциями, изоляцией и экономической катастрофой,

– заключает New York Post.

Перемещение американских субмарин: почему Трамп прибегает к ядерным угрозам?



Американская субмарина, способна нести баллистические ракеты / Фото Getty Images

В дополнение к угрозам усилить санкционное давление на Москву, Дональд Трамп решил уже откровенно сыграть в любимую российскую игру – давить на оппонентов через ядерные угрозы. Издание The Washington Post пишет, что новость о решении Дональда Трампа переместить две американские атомные подводные лодки ближе к России, стала неожиданным и громким сигналом в разгар его ультиматума. И хотя Пентагон отказался комментировать такие действия, потому что в основном это принято держать в секрете, сам президент США сдерживаться не стал.

Была озвучена угроза... поэтому мы должны быть очень осторожны,

– сказал Трамп.

Под "угрозой" Трамп имеет в виду очередное сообщение Дмитрия Медведева, где тот сравнил ядерные возможности России с постапокалиптическим сериалом "Ходячие мертвецы", и намекнул на наличие у россиян системы "Мертвая рука" – программы автоматического ядерного удара в ответ, если потенциальному врагу удастся уничтожить все российское командование.



В ответ Трамп в своей соцсети написал, что направил подводные лодки "на всякий случай", потому что заявления Медведева были "очень опасными".

Слова имеют значение и часто ведут к непредсказуемым последствиям. Надеюсь, это не будет одним из таких случаев,

– добавил Трамп.



Сравнение количества атомных подлодок на вооружении США и других стран / Источник Stastista

В то же время Медведев не отступил, а продолжил играть свою любимую роль онлайн-провокатора, заявив, что Трамп "должен помнить, что Россия – не Израиль и даже не Иран, а каждый новый ультиматум – это очередной шаг к войне".

Но похоже угрозы "экс-президента неудачника", как сам Трамп охарактеризовал Медведева, его не впечатлили. Президент США теряет терпение, и, по словам госсекратаря Марко Рубио, Трамп разочарован, потому что в личных звонках Путин звучит миролюбиво, а уже на следующий день обстреливает очередной украинский город. И пока Медведев угрожает американцам в интернете, вполне реальные российские ракеты продолжают убивать людей на улицах Киева.

На той же неделе, когда Трамп пригрозил Кремлю субмаринами, Россия нанесла один из самых смертоносных ударов по украинской столице с начала года. В результате погиб по меньшей мере 31 человек. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это "подлым ударом" и призвал западных партнеров усилить давление на Кремль, в частности санкционное.

Сколько бы Кремль не отрицал их (санкций) эффективность, они действуют и должны быть еще сильнее – чтобы бить по всему, что позволяет этим ударам продолжаться,

– отметил Зеленский.

Впоследствии, будто в ответ Трампу, Владимир Путин заявил, что все разочарование в переговорах возникает от "завышенных ожиданий" и снова объявил свои требования для "долговременного мира" с Украиной. Требования, которые предусматривают фактическую капитуляцию Украины и выполнение всех максималистских стремлений Москвы.

Ось зла восстанавливает силы: почему удары США по Ирану не разрушили антизападную коалицию?

Уверенность Владимира Путина, несмотря на все угрозы Дональда Трампа, удивляет. Однако издание Bloomberg в материале "Ось зла не мертва – просто притихла" объясняет, почему противники демократического мира перестают бояться американских и европейских угроз. Казалось бы, июнь стал тяжелым месяцем для одного из ключевых союзников России – Ирана. Израильские и американские ракеты обрушились на ядерные объекты режима аятолл по всей стране, не встретив никакого реального сопротивления.



Иранскому ПВО не удалось защитить Тегеран от израильских ракетных ударов / Фото Getty Images

Россия, Китай и Северная Корея – государства, которые якобы образовали неформальный антизападный блок, ограничились лишь дипломатическими заявлениями протеста. Никаких реальных действий, никакой военной или экономической поддержки своих союзников в Тегеране в момент атаки. Внешне это могло выглядеть как крах концепции нового авторитарного альянса, однако это впечатление обманчиво, – пишет Bloomberg.

На Западе этот блок называют CRINK – по первым буквам в названиях стран-участниц, то есть Китая, России, Ирана и Северной Кореи. Сейчас это объединение не является формальным союзом, но, как отмечают эксперты, несмотря на разнообразие ценностей и видения мира, где неосталинизм Ким Чен Ына объединяется с неоцаризмом Путина, а технологический ревизионизм Пекина с исламистским радикализмом Тегерана, все эти страны объединяет общая цель – противодействие США и перестройка либерального мирового порядка.

К примеру, Северная Корея уже отправила до 12 тысяч своих солдат для участия в войне против Украины, а Иран стабильно поставляет дроны и боеприпасы. Китай из них всех наиболее осторожный и вместо прямых поставок оружия обеспечивает Россию передовыми технологиями двойного назначения, а также активно скупает российскую нефть, обеспечивая Кремлю валютную подушку. В ответ Москва делится с союзниками ключевыми оборонными разработками. Китаю достаются технологии для уменьшения шумности субмарин, Ирану – ПВО и, вероятно, истребители, КНДР – спутниковые ноу-хау. Кроме того, Кремль помогает готовить их к возможным конфликтам в космическом пространстве.

На уровне дипломатии CRINK уже действует как объединенный координационный центр. Россия и Китай ветируют любые санкции против Пхеньяна, игнорируют ядерную программу КНДР, которую сами же ранее осуждали. В Совбезе ООН они регулярно прикрывают друг друга, а год назад Россия вообще заблокировала продление мандата по мониторингу северокорейских ракет.

Но есть и другие признаки сплоченности, уже более явные. Речь о совместных учениях, в частности 14 китайско-российских операциях в море, воздухе и киберпространстве только за прошлый год. Часто подобные маневры проводятся вблизи территорий, где потенциально остается возможность для прямого конфликта с Западом, вроде Южно-Китайского моря, Балтии или Арктики.



Не стоит забывать и о гибридных атаках против западных государств, такие как киберудары и полноценные инфраструктурные диверсии.

В дополнение, почти сразу после угроз Дональда Трампа переместить атомные подводные лодки США "ближе к территории России", Москва и Пекин начали масштабные совместные военные учения в районе Японского моря.



Китайско-российские военные учения могут использовать с целью демонстрации силы и прочности союза между двумя государствами / Фото РосСМИ

Впрочем, главное беспокойство американских стратегов раскрывается в сценарии так называемого синхронного удара. Аналитики ставят очевидный вопрос, "а что если Китай нападет на Тайвань, Россия на одного из членов ЕС и НАТО, КНДР – на Южную Корею, а Иран тем временем попадет по Израилю или Саудовской Аравии?" Пентагон сейчас оценивает свои возможности в способности одновременно вести одну большую и одну малую войну. Настоящая нервозность возникает, когда американское командование предполагает, что этих войн одновременно может быть четыре.

При этом рецепты сдерживания остаются противоречивыми. Одни предлагают выйти из Европы и Ближнего Востока, чтобы сконцентрироваться только на Китае, другие же мечтают о "расколе" между Москвой и Пекином. Но эксперты называют это чистой фантазией, ведь все эти театры между собой связаны, а интересы США присутствуют везде.

Самым прагматичным подходом видится сценарий по усилению союзов с демократическими странами и расширению влияния среди так называемых стран-качелей – Индии, Бразилии, Индонезии, то есть тех, кто до сих пор не занял полностью чью-то сторону. Bloomberg подытоживает, что в конце концов в таком масштабном противостоянии побеждает тот, у кого больше союзников.

Давление через редкоземельные металлы: как Китай подрывает способности западного ВПК?

Пока Россия штурмует украинские города, а Иран восстанавливает поврежденные ядерные объекты, Китай ведет собственную, более тонкую войну – чрезвычайно болезненную для Пентагона. Издание The Wall Street Journal пишет, что Пекин прибегает не к прямому экономическому давлению через торговые пошлины или санкции, а буквально блокирует американским производителям доступ к своим редкоземельным металлам, которые являются неотъемлемыми компонентами для двигателей, радаров, спутников и львиной доли микроэлектроники, без которых американская оборонка начинает существенно буксовать.



Работники компании Lockheed Martin работают над сборкой истребителей F-35 / Фото Пентагон

Издание отмечает, что Китай всячески тормозит экспорт критически важных минералов, в частности самария, германия, галлия и антимония, которые используют в ракетных системах, двигателях, дронах, оптических прицелах и приборах ночного видения. Некоторые из этих материалов подорожали в десятки раз, другие же просто невозможно закупить за пределами Китая.

Один американский производитель дронов сообщил о двухмесячной задержке поставок из-за нехватки магнитов, которые традиционно поставлялись из Китая. Пекин не только требует от производителя подробную отчетность о том, куда именно пойдут материалы, но и блокирует поставки для оборонной сферы США. Американские компании повально получают официальные запросы из Поднебесной, в которых те требуют прислать фото изделий, чертежи, имена покупателей и подтверждение, что их ресурсы не пойдут на изделия ВПК.

Конечно, мы не собираемся предоставлять китайским властям такую информацию,

– заявил вице-президент американской компании ePropelled.

Но с проблемами сталкиваются не только американцы, ведь среди импортеров этих минералов есть также и украинские компании, в частности производители дронов. Некоторые китайские поставщики остановили поставки, следовательно, и заказ на производство дронов также пришлось откладывать. Китайское давление оказалось настолько успешным, что тревогу бьют даже крупные оборонные корпорации. К примеру, в Lockheed Martin предупреждают, что истребители F-35 могут остаться без магнитов, а Leonardo DRS сообщили, что осталась только "страховая партия" германия, по окончании которой компанию ждет настоящий производственный коллапс.

Чтобы сохранить темпы поставки, поток материалов должен восстановиться во второй половине 2025 года,

– заявил гендиректор Leonardo DRS Билл Линн.

В ответ на китайское давление, Пентагон запустил масштабную кампанию по созданию собственной независимой цепи поставок. Крупнейшая американская компания по добыче редкоземельных элементов MP Materials получила 400 миллионов долларов на расширение работы. Ранее Пентагон финансировал аналогичные проекты в нескольких американских штатах и даже в Канаде. Впрочем, результатов стоит ожидать не раньше конца года, пишет WSJ.

Однако еще одна проблема заключается в том, что даже стартапы, которые имеют необходимое оборудование, все равно зависят от китайского сырья, по крайней мере частично. Показательным стал инцидент, произошедший в апреле 2025 года, когда груз с антимонием, который шел из Австралии через китайский порт Нинбо, был задержан на три месяца, а затем возвращен в Австралию со сорванными пломбами.

Wall Street Journal отмечает, что большинство оборонных компаний США ранее перекладывали закупку минералов на субподрядчиков, не осознавая в полной мере весь масштаб стратегического риска. Сегодня же крупные игроки пытаются контролировать эти поставки самостоятельно, потому что иначе "просто не из чего будет делать ракеты".