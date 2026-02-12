Могут покрывать Трампа по делу Эпштейна: Минюст и генпрокурор попали под критику Конгресса

Конгрессмены 11 февраля обвинили генпрокурора США Пэм Бонди и Министерство юстиции в выборочном раскрытии документов по делу Эпштейна. Также звучала критика из-за возможной защиты некоторых влиятельных лиц, в частности Трампа.

Речь идет также о круге доноров предвыборных кампаний и высокопоставленных чиновников администрации американского президента. Об этом сообщило Общественное.

Что Конгресс сказал о Бонди и Минюсте США?

Конгрессмен-демократ Джеральд Надлер выразил недовольство, как Минюст ведет расследование, и раскритиковал то, что министерство опубликовало имена жертв, а имена подозреваемых взамен скрыло от публики. По его словам, Бонди не объясняла, почему так, и переводила внимание на другие темы.

На фоне недовольства ходом этого дела республиканец Томас Масси призвал другие государства самостоятельно проводить расследование. Он также призвал уйти в отставку министра торговли Говарда Лутника, который в 2012 году посетил остров Эпштейна.

К слову, Лутник уже признался в этом. Там он был вместе с женой, четырьмя детьми и нянями. Ранее чиновник заявлял, что прекратил контакты с Эпштейном еще в 2005 году.

Демократ Хесус Гарсия обратил внимание на сокрытие влиятельных лиц от правосудия.

Мы видим попытку защитить влиятельных людей, которые осуществляли эксплуатацию детей, молодежи и женщин. Нам нужно добраться до дна этого явления – независимо от того, куда указывает вина,

– подчеркнул он.

Гарсия предположил, что приоритет Бонди – защитить Трампа, а также приближенных к нему людей и доноров предвыборных кампаний.

По Бонди также высказалась конгрессвумен Прамила Джаяпал. Она обратила внимание, что прокурор проявляла свое нежелание отвечать на вопросы законодателей.

"Она показывала, что не считает себя обязанной отвечать Конгрессу, но это не конец. Мы будем требовать ответственности каждого причастного лица", – отметила Джаяпал.

Она также добавила, что Бонди не извинилась перед жертвами, имена которых были раскрыты. А это, по мнению конгрессвумен, характеризует нынешнее состояние Минюста США.

