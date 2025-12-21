Знакомился с 14-летней девочкой: Трамп упомянут в новых файлах Эпштейна

В обнародованных Министерством юстиции США материалах по делу Джеффри Эпштейна фигурирует имя президента США Дональда Трампа. В документах говорится о знакомстве Трампа с 14-летней девушкой на курорте Мар-а-Лаго во Флориде.

Знакомство, по утверждению истицы, организовал сам Эпштейн. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC и Минюст США.

Как Трампа упоминают в файлах Эпштейна?

Журналисты отмечают, что соответствующий эпизод описан в гражданском иске 2020 года, поданном против наследников Эпштейна и Гислейн Максвелл.

Согласно материалам дела, события могли произойти в 1990-х годах. В документах утверждается, что Эпштейн якобы локтем толкнул Трампа и шутливо поинтересовался, понравилась ли ему встреча с несовершеннолетней. В ответ Трамп, как сказано в файлах, улыбнулся и кивнул, после чего оба мужчины рассмеялись. По словам девушки, она тогда смутилась, однако была слишком юной, чтобы осознать причину такой реакции.

Истица также заявляет, что Эпштейн в течение многих лет издевался над ней и оказывал психологическое давление. В то же время никаких обвинений непосредственно против Дональда Трампа она не выдвигает.

Трамп последовательно отрицает любые правонарушения: по его словам, Эпштейн много лет был его другом, однако они поссорились примерно в 2004 году – за два года до первого ареста финансиста.

Упоминания Трампа в файлах Эпштейна и на фотографиях, обнародованных в пятницу, минимальное. Впрочем заместитель генерального прокурора Тодд Бланш отметил, что "несколько сотен тысяч" страниц документов еще не обнародованы.

В США обнародовали новый большой массив файлов Эпштейна