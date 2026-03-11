"Король мира": в Вашингтоне появилась провокационная статуя посвященная Трампу и Эпштейну

Вблизи Конгресса США в Вашингтоне установили скульптуру под названием "Король мира", которая намекает на дружбу Дональда Трампа с Джеффри Эпштейном. Инсталляция быстро стала вирусной в соцсетях.

Она имеет провокационный характер и уже вызвала оживленные дискуссии в США. Об этом сообщает Independent.

Что известно о скульптуре?

Скульптура появилась 10 марта неподалеку Капитолия в Вашингтоне. Она изображает стилизованную фигуру, которая символически намекает на связь между бывшим президентом США Дональдом Трампом и финансистом Джеффри Эпштейном.

Название инсталляции – "Король мира" – является очевидной аллюзией на известный кадр из фильма "Титаник", где главный герой стоит на носу корабля с распростертыми руками.

Таким образом авторы инсталляции пытались создать ироничный образ и обратить внимание на политические споры вокруг прошлых связей Трампа с Эпштейном.

Инсталляция возле Конгресса сразу стала темой обсуждений в социальных сетях и медиа. Часть пользователей восприняла ее как политическую сатиру, тогда как другие назвали провокацией. Подобные художественные акции в Вашингтоне часто имеют политический характер и используются для привлечения внимания к острым общественным темам.

Пока неизвестно, кто именно является автором скульптуры и получали ли организаторы официальное разрешение на ее установку.

Что известно о "дружбе" Эпштейна и Трампа?