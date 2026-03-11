Она имеет провокационный характер и уже вызвала оживленные дискуссии в США. Об этом сообщает Independent.
Что известно о скульптуре?
Скульптура появилась 10 марта неподалеку Капитолия в Вашингтоне. Она изображает стилизованную фигуру, которая символически намекает на связь между бывшим президентом США Дональдом Трампом и финансистом Джеффри Эпштейном.
Название инсталляции – "Король мира" – является очевидной аллюзией на известный кадр из фильма "Титаник", где главный герой стоит на носу корабля с распростертыми руками.
Таким образом авторы инсталляции пытались создать ироничный образ и обратить внимание на политические споры вокруг прошлых связей Трампа с Эпштейном.
Инсталляция возле Конгресса сразу стала темой обсуждений в социальных сетях и медиа. Часть пользователей восприняла ее как политическую сатиру, тогда как другие назвали провокацией. Подобные художественные акции в Вашингтоне часто имеют политический характер и используются для привлечения внимания к острым общественным темам.
Пока неизвестно, кто именно является автором скульптуры и получали ли организаторы официальное разрешение на ее установку.
Что известно о "дружбе" Эпштейна и Трампа?
В конце февраля СМИ заявили, что в "файлах Эпштейна", обнародованных Министерством юстиции, отсутствуют десятки интервью свидетелей ФБР. Среди них были в частности три интервью женщины, которая обвинила президента США Дональда Трампа в сексуальном насилии.
Министерство юстиции США обнародовало три протокола интервью ФБР с женщиной, которая утверждает, что президент Дональд Трамп сексуально домогался ее, когда она была подростком. По ее словам, с Трампом ее познакомил Джеффри Эпштейн.
Между тем сам Трамп отрицает любые правонарушения в контексте дела Эпштейна, и ему не выдвигали уголовных обвинений. Также нет доказательств того, что президент США участвовал в операции по торговле людьми для сексуальной эксплуатации, организованной финансистом.