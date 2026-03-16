Депутаты Европарламента не нашли Иран на карте: вирусное видео

Депутатов Европарламента журналисты попросили обозначить Иран на чистой карте. Но некоторые из них эту страну так и не нашли.

Вместо этого укачивали на Болгарию, Турцию, Афганистан, Саудовскую Аравию. Об этом рассказало издание Le Parisien.

Смотрите также ЕС сделал исторический выбор и готовится к долгой войне

Как депутаты Европарламента искали Иран на карте?

Опрашивали депутатов еще 2 марта в рамках программы Quotidien. Но вирусными эти видео они стали только на выходных.

"Мы делаем все, что можем", – сказал Бенджамин Хаддад, министр по делам Европы, пытаясь отвлечь внимание, указав на Ормузский пролив.

Между тем депутат Европарламента от Социалистической партии Эмма Рафович показала на карте Болгарию, тогда как ее коллега из партии Возрождения Фабьен Келлер спонтанно указала на Турцию.

Еще один депутат Европарламента от партии "Зеленых" Мари Туссен после долгих колебаний выбрала Афганистан. А ее коллега по партии Дэвид Корманд указал пальцем на Саудовскую Аравию.

Депутаты Европарламента угадывают, где Иран на карте: смотрите видео

Мы не знаем всего, мы делаем то, что можем. Есть много тем, которые нам нужно изучить, поэтому мы не ходячие энциклопедии, мы делаем все возможное, чтобы оставаться в курсе событий,

– объяснил Дэвид Корманд, когда его попросили прокомментировать ошибки среди чиновников.

В социальных сетях эти неточности вызвали бурную реакцию:

"Невозможно быть таким невеждой",

"Мы делаем все возможное, чтобы оставаться в курсе событий. А эти люди решают за нас. Когда мы их уволим?",

"Я больше никогда не буду насмехаться над американцами",

"Вы даже не можете винить в этом снижение стандартов национальной системы образования; некоторым из них за 50. Они просто глупые, на самом деле",

"В отчаянии".

Эти ошибки были бы смешными, если бы Европейский парламент не должен был голосовать за продолжающуюся войну,... Я лучше понимаю, почему некоторые неохотно ее осуждают!

– написала Манон Обри, депутат Европарламента.

Она, к слову, одна из немногих смогла правильно найти на карте Иран.

