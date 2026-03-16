Натомість вкачували на Болгарію, Туреччину, Афганістан, Саудівську Аравію. Про це розповіло видання Le Parisien.

Як депутати Європарламенту шукали Іран на карті?

Опитували депутатів ще 2 березня у межах програми Quotidien. Але вірусними ці відео вони стали лише на вихідних.

"Ми робимо все, що можемо", – сказав Бенджамін Хаддад, міністр у справах Європи, намагаючись відвернути увагу, вказавши на Ормузьку протоку.

Тим часом депутатка Європарламенту від Соціалістичної партії Емма Рафович показала на карті Болгарію, тоді як її колега з партії Відродження Фаб'єн Келлер спонтанно вказала на Туреччину.

Ще одна депутатка Європарламенту від партії "Зелених" Марі Туссен після довгих вагань обрала Афганістан. А її колега по партії Девід Корманд вказав пальцем на Саудівську Аравію.

Депутати Європарламенту вгадують, де Іран на карті: дивіться відео

Ми не знаємо всього, ми робимо те, що можемо. Є багато тем, які нам потрібно вивчити, тому ми не ходячі енциклопедії, ми робимо все можливе, щоб залишатися в курсі подій,

– пояснив Девід Корманд, коли його попросили прокоментувати помилки серед посадовців.

У соціальних мережах ці неточності викликали бурхливу реакцію:

"Неможливо бути таким невігласом",

"Ми робимо все можливе, щоб залишатися в курсі подій. А ці люди вирішують за нас. Коли ми їх звільнимо?",

"Я більше ніколи не буду насміхатися з американців",

"Ви навіть не можете звинувачувати в цьому зниження стандартів національної системи освіти; деяким із них за 50. Вони просто дурні, насправді",

"У відчаї".

Ці помилки були б смішними, якби Європейський парламент не мав голосувати за війну, що триває... Я краще розумію, чому деякі неохоче її засуджують!

– написала Манон Обрі, депутатка Європарламенту.

Вона, до слова, одна із небагатьох змогла правильно знайти на карті Іран.

