Натомість вкачували на Болгарію, Туреччину, Афганістан, Саудівську Аравію. Про це розповіло видання Le Parisien.
Дивіться також ЄС зробив історичний вибір і готується до довгої війни
Як депутати Європарламенту шукали Іран на карті?
Опитували депутатів ще 2 березня у межах програми Quotidien. Але вірусними ці відео вони стали лише на вихідних.
"Ми робимо все, що можемо", – сказав Бенджамін Хаддад, міністр у справах Європи, намагаючись відвернути увагу, вказавши на Ормузьку протоку.
Тим часом депутатка Європарламенту від Соціалістичної партії Емма Рафович показала на карті Болгарію, тоді як її колега з партії Відродження Фаб'єн Келлер спонтанно вказала на Туреччину.
Ще одна депутатка Європарламенту від партії "Зелених" Марі Туссен після довгих вагань обрала Афганістан. А її колега по партії Девід Корманд вказав пальцем на Саудівську Аравію.
Депутати Європарламенту вгадують, де Іран на карті: дивіться відео
Ми не знаємо всього, ми робимо те, що можемо. Є багато тем, які нам потрібно вивчити, тому ми не ходячі енциклопедії, ми робимо все можливе, щоб залишатися в курсі подій,
– пояснив Девід Корманд, коли його попросили прокоментувати помилки серед посадовців.
У соціальних мережах ці неточності викликали бурхливу реакцію:
- "Неможливо бути таким невігласом",
- "Ми робимо все можливе, щоб залишатися в курсі подій. А ці люди вирішують за нас. Коли ми їх звільнимо?",
- "Я більше ніколи не буду насміхатися з американців",
- "Ви навіть не можете звинувачувати в цьому зниження стандартів національної системи освіти; деяким із них за 50. Вони просто дурні, насправді",
- "У відчаї".
Ці помилки були б смішними, якби Європейський парламент не мав голосувати за війну, що триває... Я краще розумію, чому деякі неохоче її засуджують!
– написала Манон Обрі, депутатка Європарламенту.
Вона, до слова, одна із небагатьох змогла правильно знайти на карті Іран.
Операція в Ірані: останні новини
Дональд Трамп закликає країни, що залежать від нафти з Перської затоки, захищати Ормузьку протоку. Японія та Австралія уже відмовилися відправляти військові судна. А Франція, Німеччина та Південна Корея теж неохоче втручається у конфлікт, а обирає дипломатичні рішення.
Тим часом Іран пригрозив Україні ударами через допомогу Ізраїлю дронами. Дальність деяких його ракет сягає 2 500 кілометрів. Тоді як між Києвом і Тегераном – близько 2 300 тисяч кілометрів напряму.
Водночас політолог Олег Саакян зазначив 24 Каналу, що Іран дійсно має можливість вдарити майже по будь-якій країні Європи. Втім, це автоматично втягне весь континент у війну, після чого іранський режим впаде.