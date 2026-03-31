Скандальную румынскую евродепутатку вызвали на психиатрическую экспертизу
- Румынского евродепутата Диану Шошоаке вызвали на психиатрическую экспертизу по делу о пропаганде фашистских и антисемитских идей.
- Шошоаке обвиняют в 11 нарушениях, включая отрицание Холокоста и призывы к пересмотру границ Украины.
Румынского евродепутата Диану Шошоаке вызвали в Генеральную прокуратуру Румынии для прохождения психиатрической экспертизы по делу о пропаганде фашистских и антисемитских идей. Однако для начала процедуры требуется согласие самого политика, из-за чего ее пригласили на допрос.
Об этом сообщили в Digi24.
Почему Шошоаке вызвали на психиатрическую экспертизу?
Шошоаке обвиняют в 11 нарушениях, среди которых публичное продвижение экстремистских идей, отрицание Холокоста и незаконное лишение свободы.
Политик неоднократно попадала в центр скандалов из-за своих пророссийских и антиукраинских заявлений. В частности, она угрожала физической расправой президенту Владимиру Зеленскому, выступала против любой помощи Украине, ставила под сомнение ее территориальную целостность и призывала пересмотреть границы страны. Из-за этих действий Украина запретила Шошоаке въезд в страну, признав ее угрозой национальной безопасности.
В июле 2024 года, став евродепутатом, Шошоаке предложила освятить Европарламент, чтобы "очистить его от дьяволов". Ранее – инициировала отмену выступления Зеленского в румынском парламенте. На прошлой неделе ее заслушали в юридическом комитете Европарламента о снятии депутатского иммунитета, решение еще не принято.
Шошоаке резко отреагировала на намерение прокуратуры.
Они должны не меня отправлять на экспертизу, а сами идти на лечение,
– заявила она своим сторонникам у здания прокуратуры.
Она назвала дело "политической расправой", а психиатрическую экспертизу – "возвращением к советской карательной психиатрии".
Что известно о евродепутате Диане Шошоаке?
Диана Шошоаке – румынский евродепутат, известна радикальной риторикой, скандальными заявлениями и провокационными политическими идеями. Она часто критикует международные институты, ставит под сомнение позиции союзников и ЕС.
Одиозную лидера румынской партии S.O.S. România в 2025 году не допустили к президентским выборам из-за антиконституционных заявлений и пророссийской риторики. После этого она написала письмо Владимиру Путину, называя себя представительницей "румынского народа" и призывая игнорировать "враждебные жесты" румынского правительства.
В письме Шошоаке заявила, что Румыния имеет право "вернуть румынские территории", которые, по ее словам, незаконно удерживает Украина из-за пакта Риббентропа-Молотова. Она просит учесть эти требования в переговорах по миру в Украине и позиционирует свое письмо как "послание мира от имени румынского народа".