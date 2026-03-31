Скандальную румынскую евродепутатку вызвали на психиатрическую экспертизу

Румынского евродепутата Диану Шошоаке вызвали в Генеральную прокуратуру Румынии для прохождения психиатрической экспертизы по делу о пропаганде фашистских и антисемитских идей. Однако для начала процедуры требуется согласие самого политика, из-за чего ее пригласили на допрос.

Об этом сообщили в Digi24.

Почему Шошоаке вызвали на психиатрическую экспертизу?

Шошоаке обвиняют в 11 нарушениях, среди которых публичное продвижение экстремистских идей, отрицание Холокоста и незаконное лишение свободы.

Политик неоднократно попадала в центр скандалов из-за своих пророссийских и антиукраинских заявлений. В частности, она угрожала физической расправой президенту Владимиру Зеленскому, выступала против любой помощи Украине, ставила под сомнение ее территориальную целостность и призывала пересмотреть границы страны. Из-за этих действий Украина запретила Шошоаке въезд в страну, признав ее угрозой национальной безопасности.

В июле 2024 года, став евродепутатом, Шошоаке предложила освятить Европарламент, чтобы "очистить его от дьяволов". Ранее – инициировала отмену выступления Зеленского в румынском парламенте. На прошлой неделе ее заслушали в юридическом комитете Европарламента о снятии депутатского иммунитета, решение еще не принято.

Шошоаке резко отреагировала на намерение прокуратуры.

Они должны не меня отправлять на экспертизу, а сами идти на лечение,

– заявила она своим сторонникам у здания прокуратуры.

Она назвала дело "политической расправой", а психиатрическую экспертизу – "возвращением к советской карательной психиатрии".

