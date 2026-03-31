Про це повідомили в Digi24.
Чому Шошоаке викликали на психіатричну експертизу?
Шошоаке звинувачують у 11 порушеннях, серед яких публічне просування екстремістських ідей, заперечення Голокосту та незаконне позбавлення волі.
Політикиня неодноразово потрапляла в центр скандалів через свої проросійські та антиукраїнські заяви. Зокрема, вона погрожувала фізичною розправою президенту Володимиру Зеленському, виступала проти будь-якої допомоги Україні, ставила під сумнів її територіальну цілісність та закликала переглянути кордони країни. Через ці дії Україна заборонила Шошоаке в'їзд до країни, визнавши її загрозою національній безпеці.
У липні 2024 року, ставши євродепутаткою, Шошоаке запропонувала освятити Європарламент, щоб "очистити його від дияволів". Раніше – ініціювала скасування виступу Зеленського у румунському парламенті. Минулого тижня її заслухали в юридичному комітеті Європарламенту щодо зняття депутатського імунітету, рішення ще не ухвалене.
Шошоаке різко відреагувала на намір прокуратури.
Вони повинні не мене відправляти на експертизу, а самі йти на лікування,
– заявила вона своїм прихильникам біля будівлі прокуратури.
Вона назвала справу "політичною розправою", а психіатричну експертизу – "поверненням до радянської каральної психіатрії".
Що відомо про євродепутатку Діану Шошоаке?
Діана Шошоаке – румунська євродепутатка, відома радикальною риторикою, скандальними заявами та провокаційними політичними ідеями. Вона часто критикує міжнародні інститути, ставить під сумнів позиції союзників і ЄС.
Одіозну лідерку румунської партії S.O.S. România у 2025 році не допустили до президентських виборів через антиконституційні заяви та проросійську риторику. Після цього вона написала листа до Володимира Путіна, називаючи себе представницею "румунського народу" та закликаючи ігнорувати "ворожі жести" румунського уряду.
У листі Шошоаке заявила, що Румунія має право "повернути румунські території", які, за її словами, незаконно утримує Україна через пакт Ріббентропа-Молотова. Вона просить врахувати ці вимоги у переговорах щодо миру в Україні та позиціонує свій лист як "послання миру від імені румунського народу".