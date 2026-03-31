Про це повідомили в Digi24.

Чому Шошоаке викликали на психіатричну експертизу?

Шошоаке звинувачують у 11 порушеннях, серед яких публічне просування екстремістських ідей, заперечення Голокосту та незаконне позбавлення волі.

Політикиня неодноразово потрапляла в центр скандалів через свої проросійські та антиукраїнські заяви. Зокрема, вона погрожувала фізичною розправою президенту Володимиру Зеленському, виступала проти будь-якої допомоги Україні, ставила під сумнів її територіальну цілісність та закликала переглянути кордони країни. Через ці дії Україна заборонила Шошоаке в'їзд до країни, визнавши її загрозою національній безпеці.

У липні 2024 року, ставши євродепутаткою, Шошоаке запропонувала освятити Європарламент, щоб "очистити його від дияволів". Раніше – ініціювала скасування виступу Зеленського у румунському парламенті. Минулого тижня її заслухали в юридичному комітеті Європарламенту щодо зняття депутатського імунітету, рішення ще не ухвалене.

Шошоаке різко відреагувала на намір прокуратури.

Вони повинні не мене відправляти на експертизу, а самі йти на лікування,

– заявила вона своїм прихильникам біля будівлі прокуратури.

Вона назвала справу "політичною розправою", а психіатричну експертизу – "поверненням до радянської каральної психіатрії".

