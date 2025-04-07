Так, політикиня заявила, що хоче особисто пересвідчитися, що в країні діє диктаторський режим. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на румунський телеканал B1.

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Шошоаке хоче поїхати в КНДР

Шошоаке знову почала тираду в адресу президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, звинувативши її в бажанні встановити диктатуру в ЄС.

Крім цього, вона додала, що сумнівається в тому, що в КНДР панує диктатура.

Я дуже хочу поїхати в Північну Корею і подивитися, наскільки там диктаторські порядки. У мене є сумніви. Поки Європейський парламент, поки пані Урсула фон дер Ляєн звинувачує інших у диктатурі, а вони встановлюють найгіршу диктатуру за останні 300 років, я починаю сумніватися в тому, що Північна Корея – це диктатура, що Росія – це диктатура,

– сказала Шошоаке.

Після цього вона оголосила про своє рішення поїхати до Північної Кореї, щоб на власні очі побачити тамтешній режим.

"Я збираюся поїхати (до КНДР – 24 Канал) особисто, щоб переконатися, яка там диктатура", – додала Шошоаке.

Зазначимо, що ця румунська політикиня відома численними одіозними заявами та вчинками.

Нагадаємо, що СБУ заборонила в’їзд в Україну Шошоаке, яка писала листи Путіну із закликами до захоплення нашої держави.

Так, Служба безпеки України на 3 роки заборонила в’їзд в Україну голові проросійської румунської партії "SOS Румунія" Діані Йованович-Шошоаке, яка підтримує війну Росії проти України.