Так, политик заявила, что хочет лично убедиться, что в стране действует диктаторский режим. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на румынский телеканал B1.
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Шошоаке хочет поехать в КНДР
Шошоаке снова начала тираду в адрес президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, обвинив ее в желании установить диктатуру в ЕС.
Кроме этого, она добавила, что сомневается в том, что в КНДР царит диктатура.
Я очень хочу поехать в Северную Корею и посмотреть, насколько там диктаторские порядки. У меня есть сомнения. Пока Европейский парламент, пока госпожа Урсула фон дер Ляйен обвиняет других в диктатуре, а они устанавливают худшую диктатуру за последние 300 лет, я начинаю сомневаться в том, что Северная Корея – это диктатура, что Россия – это диктатура,
– сказала Шошоаке.
После этого она объявила о своем решении поехать в Северную Корею, чтобы собственными глазами увидеть тамошний режим.
"Я собираюсь поехать (в КНДР – 24 Канал) лично, чтобы убедиться, какая там диктатура", – добавила Шошоаке.
Отметим, что этот румынский политик известна многочисленными одиозными заявлениями и поступками.
Напомним, что СБУ запретила въезд в Украину Шошоаке, которая писала письма Путину с призывами к захвату нашего государства.
Так, Служба безопасности Украины на 3 года запретила въезд в Украину председателю пророссийской румынской партии "SOS Румыния" Диане Йованович-Шошоаке, которая поддерживает войну России против Украины.