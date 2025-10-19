Погрози на адресу Володимира Зеленського румунська євродепутатка озвучила під час зустрічі з учасниками Міжнародної асоціації "Друзі Росії" у Москві, передає 24 Канал із посиланням на пресреліз Шошоаке.

Що наговорила Шошоаке про Зеленського?

Діана Шошоаке пригадала, як у 2023 році їй вдалося зірвати виступ Володимира Зеленського у парламенті Румунії. Тоді український лідер здійснив перший офіційний візит до сусідньої країни. Очікувалося, що він виступить перед румунськими депутатами. Однак пізніше його виступ був скасований через позицію проросійських парламентарів. Зокрема, Діана Шошоаке казала, що "буде погано, якщо Зеленський прийде до парламенту", називала президента України "нацистом", якому "не місце в Румунії."

Тепер, пригадуючи інцидент дворічної давнини, ультраправа політикиня знову повторила погрози на адресу Зеленського.

Якщо він посміє прийти до мого парламенту – я йому ноги повириваю! Він не сміє виступати в моєму парламенті,

– заявила депутатка.

Шошоаке наголосила, що оскільки вона є представницею румунського народу, то повинна "реагувати" його ворогів.

Депутатка стверджує, що в Україні нібито проживає мільйон румунів, яким забороняють розмовляти румунською.

Що відомо про Діану Шошоаке та її ставлення до України?