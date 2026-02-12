Принимала награды от "старейшего диктатора в мире": чем отличилась президент МОК

Решение о дисквалификации украинского скелетониста Владислава Гераскевича принимала президент МОК Кирсти Ковентри. В ее биографии есть крайне странный эпизод.

Об этом написал украинский юрист Иван Городисский, старший преподаватель УКУ и внештатный советник Львовского городского головы по правовым вопросам.

Какой неприятный эпизод Ковентри имеет в биографии?

Президент МОК Кирсти Ковентри когда-то принимала награду от "старейшего диктатора в мире" Роберта Мугабе. Она даже работала министром в правительстве его соратника и преемника.

Мугабе был главой Зимбабве, которая в Индексе верховенства права занимает 124 место из 143 стран.

Это я к тому, что там очевидно есть проблемы, по которым она могла бы занимать гражданскую позицию. Но выбрала конформизм,

– уточнил Городисский.

Справка: Кирсти Ковентри сама родом из Зимбабве. Среди прочего, она поддержала инициативу разрешить российским атлетам поехать на Олимпиаду в нейтральном статусе.

Что известно о дисквалификации Гераскевича?