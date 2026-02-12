Об этом написал украинский юрист Иван Городисский, старший преподаватель УКУ и внештатный советник Львовского городского головы по правовым вопросам.
Смотрите также Украинец, о котором говорит весь мир: что известно о Владиславе Гераскевиче
Какой неприятный эпизод Ковентри имеет в биографии?
Президент МОК Кирсти Ковентри когда-то принимала награду от "старейшего диктатора в мире" Роберта Мугабе. Она даже работала министром в правительстве его соратника и преемника.
Мугабе был главой Зимбабве, которая в Индексе верховенства права занимает 124 место из 143 стран.
Это я к тому, что там очевидно есть проблемы, по которым она могла бы занимать гражданскую позицию. Но выбрала конформизм,
– уточнил Городисский.
Справка: Кирсти Ковентри сама родом из Зимбабве. Среди прочего, она поддержала инициативу разрешить российским атлетам поехать на Олимпиаду в нейтральном статусе.
Что известно о дисквалификации Гераскевича?
Украинского скелетониста Владислава Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде из-за использования "шлема памяти". На нем были изображены 24 спортсмена, которых Россия убила во время войны в Украине, среди них – дети.
Президент МОК Кирсти Ковентри расплакалась после дисквалификации Владислава Гераскевича на Олимпиаде. Она заявила, что его желание напомнить о погибших из-за действий России является мощным посланием, но "неуместным" для таких соревнований.
Позже это решение было отозвано. МОК заявил, что Гераскевичу вернули аккредитацию на Олимпийские игры. С этой просьбой президент организации обратилась в Дисциплинарную комиссию.