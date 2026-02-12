Про це написав український юрист Іван Городиський, старший викладач УКУ та позаштатний радник Львівського міського голови з правових питань.

Дивіться також Українець, про якого говорить весь світ: що відомо про Владислава Гераскевича

Який неприємний епізод Ковентрі має у біографії?

Президентка МОК Кірсті Ковентрі колись приймала нагороду від "найстарішого диктатора в світі" Роберта Муґабе. Вона навіть працювала міністром в уряді його соратника та наступника.

Муґабе був очільником Зімбабве, яка в Індексі верховенства права займає 124 місце з 143 країн.

Це я до того, що там очевидно є проблеми, щодо яких вона могла б займати громадянську позицію. Але обрала конформізм,

– уточнив Городиський.

Довідка: Кірсті Ковентрі сама родом із Зімбабве. Серед іншого, вона підтримала ініціативу дозволити російським атлетам поїхати на Олімпіаду в нейтральному статусі.

Що відомо про дискваліфікацію Гераскевича?