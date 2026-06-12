В Великобритании избрали нового министра обороны: Стармер назвал имя

В Великобритании произошли кадровые изменения в министерстве обороны. У страны появился новый министр обороны. Им стал Дэн Джарвис.

Обращение премьер-министра Великобритании Кира Стармера цитирует издание Sky News.

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Премьер сообщил, что Дэн Джарвис сменил Джона Хили на посту министра обороны.

Моя первая обязанность – обеспечивать безопасность британского народа,, и я всегда буду делать все необходимое для защиты нашей национальной безопасности. Я рад назначить Дэна Джарвиса министром обороны, поскольку мы укрепляем наши вооруженные силы и противостоим растущим угрозам, с которыми сталкивается наша страна,

– объявил премьер-министр Стармер.

Что известно о Дене Джарвисе?

Новый глава Минобороны Джарвис имеет как политический, так и военный опыт. Известно, что он является депутатом британского парламента с 2011 года. В 2018 – 2022 годах новоизбранный министр занимал должность мэра Южного Йоркшира.

После победы лейбористов на выборах 2024 года Джарвиса назначили министром безопасности в Министерстве внутренних дел, где он и работал до нового назначения.

До начала политической карьеры он более 10 лет служил в парашютном полку британской армии и участвовал в международных миссиях в Косово, Сьерра-Леоне, Ираке и Афганистане.

Что этому предшествовало?

11 июня премьер Стармер сообщил, что министр обороны Джон Хили подал в отставку. Это произошло на фоне сообщений о значительных проблемах Великобритании во флоте после того, как 5 подводных лодок страны вышли из строя и застряли в портах.

Тогда возникли сомнения относительно способности Великобритании оперативно реагировать на угрозы со стороны России на море.

Хили объяснил, что без надлежащей программы инвестиций в оборону он был вынужден принимать решения,, которые могут снизить боеспособность британских сил и вместе с тем увеличить риски для военных и сделать страну менее безопасной.