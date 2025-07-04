Длилась 40 минут: журналист рассказал о хорошем разговоре Трампа и Зеленского

В пятницу, 4 июля, состоялся телефонный разговор Трампа и Зеленского. Президенты обсудили обострение ситуации в Украине и некоторые оборонные вопросы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на журналиста Барака Равида.

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Что обсуждали Трамп и Зеленский

Телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским завершился. По словам журналиста, знакомого с деталями, лидеры общались около 40 минут.

Ключевыми темами разговора Равида назвал недавние усиление воздушных атак России против Украины. Также лидеры обсудили также возможные поставки систем ПВО для защиты украинского неба.

Как сообщил знакомый с ходом переговоров, это был "хороший разговор".

Ранее стало известно, что глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о важном телефонном разговоре между лидерами государств. Она произошла после неудачных переговоров Трампа с Путиным накануне.

Ранее Трамп уже анонсировал, что планирует переговоры с президентом Украины 4 июля.