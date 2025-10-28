В визите Дмитриева было два момента, которые разозлили Трампа
- Кирилл Дмитриев во время визита в США разозлил американцев, в частности Трампа, своими высказываниями о том, что санкции США не работают.
- Дмитриев подарил американской делегации конфеты с цитатами Путина на русском языке, что было воспринято как нелепый жест.
Кирилл Дмитриев прибыл с визитом в США. Это произошло сразу после того, как американцы ввели санкции против российских энергетических компаний. Россия, вероятно, пыталась как-то повлиять на решение, однако взамен главный переговорщик Владимира Путина разозлил американцев.
Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Тарас Загородний, отметив, что очень забавным и нелепым было то, что Дмитриев подарил американской делегации конфеты с высказываниями Путина. Цитаты были на русском языке.
Почему Дмитриев разозлил Трампа?
По словам Тараса Загороднего, больше всего, что разозлило американцев высказывание Дмитриева о санкциях США. Мол, они не работают.
Обратите внимание! Трамп впервые ввел санкции против России, что вызвало заявления Кремля о возможности "дипломатического урегулирования" войны. Дмитриев заявил, что Москва готова к диалогу, если будет согласован вопрос безопасности Украины, ее нейтрального статуса и так называемых "территорий с русскоязычным населением". Он также подчеркнул, что надеется на продолжение сотрудничества между США и Россией.
Кроме этого, главный переговорщик Путина пригрозил, что, в результате санкций, поднимутся цены на нефть.
То есть он (Дмитриев – 24 Канал) начал сомневаться в адекватности руководства Соединенных Штатов Америки. Руководство США уверено в своей адекватности, поэтому раздраженно воспринимает это от какого-то иностранного гражданина, который начинает рассказывать, что они делают что-то не так,
– сказал политтехнолог.
Он также отметил, что Дмитриева во время визита в США пытался всех убедить, что Россия не будет страдать от санкций, однако маловероятно, что ему удалось убедительно донести эту мысль.
Что известно о визите Дмитриева в США?
Дмитриев прибыл в США 24 октября 2025 года. Он, вероятно, пытался повлиять на решение США о санкциях против России. Дмитриев дал интервью, где высказывал российскую позицию, CNN, Fox News и журналистке Лари Логан.
Министр финансов США Скотт Бессент назвал Дмитриева пропагандистом. Он обвинил российского переговорщика в том, что тот приехал в Соединенные Штаты Америки, чтобы просить о снятии санкций с страны-агрессора. Однако американцы ввели эти ограничения, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров.
Владимир Зеленский считает, что визит Дмитриев в США является продуманной стратегией России. Кремль, вероятно, надеется, что ему удастся убедить американцев снять санкции. Однако президент Украины считает, что такая позиция США является очень правильной в отношении России.