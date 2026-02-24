Ким Чен Ын назначил свою 13-летнюю дочь руководить ядерным арсеналом КНДР
- Ким Чен Ын назначил свою 13-летнюю дочь, Ким Джу Е, ответственной за контроль над ядерным арсеналом Северной Кореи.
- Источники в разведке утверждают, что ее готовят к будущему командования Корейской народной армией, и она уже участвует в брифингах и дает указания.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поручил своей несовершеннолетней дочери одну из ключевых ролей в ракетной структуре. Она отвечает за контроль над ядерным арсеналом страны.
Об этом сообщили южнокорейские медиа со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве, передает Newsweek.
Смотрите также Новые кварталы вместо живых сыновей: КНДР монетизирует союз с Россией, – Reuters
Кто в Северной Корее теперь отвечает за ядерный арсенал?
Накануне Кима Чен Ына снова избрали генеральным секретарем Трудовой партии Кореи – должность, которую он занимает уже полтора десятилетия. Формально это подтвердило его полный контроль над политической системой, но внимание наблюдателей привлек другой сигнал – активное появление его дочери рядом с ним.
Девушка, которую за рубежом идентифицируют как Ким Джу Е и которой, по оценкам, около 13 лет, все чаще сопровождает отца во время публичных мероприятий, в частности на ракетных испытаниях. Это усилило предположение, что ее готовят к роли наследницы. Такой сценарий означал бы нетипичный шаг для династии Кимов, где ранее власть передавалась исключительно мужчинам.
По информации Chosun Daily, девушка могла получить должность, эквивалентную руководителю ракетного управления. Источники в разведке утверждают, что этот шаг имеет целью постепенную подготовку ее к командованию Корейской народной армией. Сообщается, что генералы уже проводят для нее отдельные брифинги, а в отдельных случаях она может давать указания, несмотря на то, что формальным руководителем структуры с конца 2023 года является Чан Чанг Ха.
Ким Чен Ын и Ким Чжу Е / Фото KCNA VIA KNS / AFP via Getty Images
Может ли Джу Е унаследовать власть Ким Чен Ына?
Национальная разведывательная служба Южной Кореи ранее заявила, что Ким Джу Ё выглядит наиболее вероятной наследницей.
Эксперты внимательно следят, получит ли она заметную роль во время Девятого съезда Трудовой партии, который стартовал на прошлой неделе. Именно этот форум определяет стратегический курс государства на следующие пять лет.
Она единственная из детей Ина, о которой говорят официально. Есть еще якобы старший сын, но публично о нем никогда не упоминали.
В то же время аналитики предостерегают: вопрос преемственности в Пхеньяне остается нестабильным. Баланс влияний внутри элиты, в частности роль сестры лидера Ким Е Чен, может изменить расклад сил. Поэтому пока это скорее демонстрация намерений, чем окончательно определенный сценарий передачи власти.