Девушке, которая позже может занять должность диктатора КНДР, сейчас всего 13. Это дочь Ким Чен Ына. Предположительно, ее зовут Ким Джу Е.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Independent.

Что известно о Ким Джу Е – возможной преемнице Ким Чен Ына?

Давно говорится, что девушка впоследствии возглавит Северную Корею. А то, что отец взял ее с собой на парад, только закрепило ее статус, заметили разведчики Южной Кореи.

Поездка в Пекин стала первым известным зарубежным визитом Ким Джу Е. Ее зафиксировали государственные СМИ КНДР.

Ее видели, как она выходила из поезда сразу за своим отцом и впереди министра иностранных дел Чхве Сон Хуэя, аплодируя, когда представители посольства Северной Кореи кланялись. Она также стояла рядом с ним во время встречи с высокопоставленными чиновниками в его поезде,

– перечислили журналисты.

Интересно, что официальные никогда не публиковали имя девушки – зато называли ее "уважаемым" или "любимым" ребенком Ким Чен Ына. То, что девушке 13, предполагает разведка Южной Кореи. А имя назвал чемпион NBA Деннис Родман.

Впервые на публике Ким Джу Е появилась в ноябре 2022 года – во время испытательного запуска межконтинентальной баллистической ракеты. Тогда отец тоже держал ее за руку.

Ким Джу Е посетила и военные парады и спуск на воду военного эсминца в апреле. А недавно участвовала в открытии пляжного курорта и в экономических мероприятиях.

Ким Чен Ын, вероятно, привез свою дочь в Китай, чтобы помочь ей получить опыт за рубежом и закрепить свой статус как его вероятной наследницы,

– говорится в материале.

Обратите внимание! То, что Ким Джу Е возглавит КНДР, – пока лишь предположение. Некоторые эксперты говорят, что в Северной Корее очень мужской характер власти. В то же время в 2020 году активно писали о жестокой сестре Ким Чен Ына, которую рассматривали как возможную наследницу.

