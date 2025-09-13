Кім Чен Ин узяв на парад у Китаї свою юну доньку: що відомо про таємничу наступницю
- Кім Джу Е, 13-річна донька Кім Чен Ина, вперше здійснила закордонний візит до Китаю.
- Її присутність на параді разом з батьком розглядають як спосіб закріпити її статус можливої наступниці.
Дівчині, яка пізніше може обійняти посаду диктатора КНДР, зараз усього 13. Це донька Кім Чен Ина. Імовірно, її звати Кім Джу Е.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Independent.
Дивіться також Путін, Кім і Сі можуть формувати новий світовий порядок: у Sky News назвали варіанти
Що відомо про Кім Джу Е – можливу наступницю Кім Чен Ина?
Давно мовиться, що дівчина згодом очолить Північну Корею. А те, що батько узяв її з собою на парад, тільки закріпило її статус, зауважили розвідники Південної Кореї.
Поїздка у Пекін стала першим відомим закордонним візитом Кім Джу Е. Її зафіксували державні ЗМІ КНДР.
Її бачили, як вона виходила з поїзда одразу за своїм батьком і попереду міністра закордонних справ Чхве Сон Хуея, аплодуючи, коли представники посольства Північної Кореї вклонялися. Вона також стояла поруч із ним під час зустрічі з високопосадовцями в його поїзді,
– перелічили журналісти.
Цікаво, що офіційні ніколи не публікували ім'я дівчини – натомість називали її "шанованою" або "найулюбленішою" дитиною Кім Чен Ина. Те, що дівчині 13, припускає розвідка Південної Кореї. А ім'я назвав чемпіон NBA Денніс Родман.
Уперше на публіці Кім Джу Е з'явилася в листопаді 2022 року – під час випробувального запуску міжконтинентальної балістичної ракети. Тоді батько теж тримав її за руку.
Кім Джу Е відвідала і військові паради та спуск на воду військового есмінця у квітні. А нещодавно брала участь у відкритті пляжного курорту та в економічних заходах.
Кім Чен Ин, імовірно, привіз свою дочку до Китаю, щоб допомогти їй отримати досвід за кордоном та закріпити свій статус як його ймовірної спадкоємиці,
– йдеться в матеріалі.
Зверніть увагу! Те, що Кім Джу Е очолить КНДР, – поки лише припущення. Деякі експерти говорять, що в Північній Кореї дуже чоловічий характер влади. Водночас у 2020 році активно писали про жорстоку сестру Кім Чен Ина, яку розглядали як можливу спадкоємицю.
Під час параду в Китаї Путін і Сі говорили про вічне життя
На це звернули увагу в медіа. Проте згодом це відео видалили.
Тоді Bloomberg написали, що Кім Чен Ин узяв доньку як можливу наступницю. А 72-річні Путін і Сі поки не збираються передавати владу.
Пізніше російське опозиційне ЗМІ "Новая газета" провело розслідування, в якому розкрили, що Путін витрачає десятки мільйонів на дослідження боротьби зі старінням.