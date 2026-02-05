Ядерное оружие США и России теперь без контроля: Sky News спрогнозировало, что будет дальше

Конец ядерной сделки между Россией и США оставил мир в неопределенной ситуации из-за отсутствия контроля над соответствующими вооружениями крупнейших государств.

Аналитики называют ситуацию крайне серьезной. Об этом пишет Sky News со ссылкой на экспертов.

Смотрите также "Второй Чернобыль" как оружие паники: какова истинная цель ударов России по подстанциям АЭС

Какие последствия может иметь окончание ядерной сделки?

По данным издания, окончание соглашения между США и Россией означает, что впервые за более чем полвека не будет никаких юридических ограничений на их ракеты и боеголовки, и есть опасения, что мы стоим на грани новой гонки вооружений.

Вероятно, сейчас мы можем наблюдать много событий, особенно в ядерной политике США, и ситуация будет достаточно непредсказуемой... Существует реальная опасность гонки ядерных вооружений в ближайшие годы,

– считает научный сотрудник Высшей школы экономики Москвы Василий Кашин.

Sky News напоминает, что первое соглашение о контроле над вооружениями между мировыми ядерными сверхдержавами было подписано в 1972 году между президентом США Ричардом Никсоном и тогдашним лидером СССР Леонидом Брежневым.

В 1991 году Джордж Буш-старший и Михаил Горбачев подписали договор СНВ, который предусматривал сокращение арсеналов и начало инспекционной системы, чтобы каждая сторона могла проверить, соблюдает ли договор другая.

Последний подобный договор был подписан в 2010 году Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым в Праге, в следующем году он вступил в законную силу, а в 2021 году его последний раз продлили на пять лет, и сроки подошли к концу.

Отмечается, что полномасштабное вторжение России в Украину привело к ухудшению российско-американских отношений настолько, что переговоры по заключению нового договора даже не были запланированы.

"Условия текущего договора позволяют лишь одно официальное продление. Владимир Путин предложил неофициальный перенос срока на 12 месяцев, но Дональд Трамп пока не согласился", – добавляют в публикации.

Некоторые говорят о проигрыше США в случае начала "гонки вооружений". В то же время некоторые лица считают, это хороший шаг, который дает Америке свободу конкурировать с другими странами, в частности Китаем, в наращивании ядерного оружия.

"Стратегическая стабильность не изменится за одну ночь, но отсутствие какого-либо соглашения показывает, насколько ухудшились отношения между США и Россией. И это может сделать мир гораздо более опасным местом", – говорится в материале.

Что этому предшествовало?