Аналітики називають ситуацію вкрай серйозною. Про це пише Sky News з посиланням на експертів.

Які наслідки може мати закінчення ядерної угоди?

За даними видання, закінчення угоди між США і Росією означає, що вперше за понад півстоліття не буде жодних юридичних обмежень на їхні ракети та боєголовки, і є побоювання, що ми стоїмо на межі нової гонки озброєнь.

Ймовірно, зараз ми можемо спостерігати багато подій, особливо в ядерній політиці США, і ситуація буде досить непередбачуваною... Існує реальна небезпека гонки ядерних озброєнь у найближчі роки,

– вважає науковий співробітник Вищої школи економіки Москви Василь Кашин.

Sky News нагадує, що перша угода про контроль над озброєннями між світовими ядерними наддержавами була підписана в 1972 році між президентом США Річардом Ніксоном та тодішнім лідером СРСР Леонідом Брежнєвим.

У 1991 році Джордж Буш-старший та Михайло Горбачов підписали договір СНО, який передбачав скорочення арсеналів та початок інспекційної системи, щоб кожна сторона могла перевірити, чи дотримується договору інша.

Останній подібний договір був підписаний у 2010 році Бараком Обамою та Дмитром Медведєвим у Празі, наступного року він набув законної сили, а у 2021 році його востаннє продовжили на п'ять років, і терміни добігли кінця.

Зазначається, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну призвело до погіршення російсько-американських відносин настільки, що переговори щодо укладення нового договору навіть не були заплановані.

"Умови поточного договору дозволяють лише одне офіційне продовження. Володимир Путін запропонував неофіційне перенесення терміну на 12 місяців, але Дональд Трамп поки що не погодився", – додають у публікації.

Дехто каже про програш США у разі початку "гонки озброєнь". Водночас деякі особи вважають, це хороший крок, який дає Америці свободу конкурувати з іншими країнами, зокрема Китаєм, у нарощуванні ядерної зброї.

"Стратегічна стабільність не зміниться за одну ніч, але відсутність будь-якої угоди показує, наскільки погіршилися відносини між США та Росією. І це може зробити світ набагато небезпечнішим місцем", – ідеться у матеріалі.

Що цьому передувало?