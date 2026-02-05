Про це свідчить допис колишнього російського президента та високопосадовця у соцмережі Х, оприлюднений у середу, 4 лютого.

Про що заявив Медведєв?

Договір СНО-3 підписали у 2010 році в Празі чинним на той момент президентами Бараком Обамою та Дмитром Медведєвим. Цей документ набув чинності у 2011-му і мав стати фундаментом "ядерної стабільності" у світі.

Зараз Дмитро Медведєв констатував закінчення терміну вищезгаданого договору між Росією та США, наголосивши, що жодного додаткового документа натомість сторони не уклали, й усі домовленості залишилися у минулому.

От і все. Вперше з 1972 року Росія (колишній СРСР) та США не мають договору, що обмежує стратегічні ядерні сили. ОСВ-1, ОСВ-2, СНО-1, СНО-2, СНВ-2, Новий СНО – все в минулому,

– написав він.

До свого допису експрезидент Росії додав фото із написом "Зима близько", але додаткових деталей з цього приводу він не вказав.

Яку заяву оприлюднило МЗС Росії?