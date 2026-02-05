Укр Рус
5 февраля, 15:37
США и Россия ведут переговоры о продлении действия нового ядерного договора

Дария Черныш
Основні тези
  • США и Россия ведут переговоры о продлении действия ядерного договора New START, срок которого завершается 5 февраля.
  • Окончательное соглашение пока не достигнуто, и проект плана еще требует одобрения Трампа и Путина.

В Абу-Даби два дня продолжались трехсторонние переговоры. В кулуарах прозвучало и то, что США и Россия приближаются к договоренности о продлении действия ядерного договора New START.

Его срок действия завершается в четверг, 5 февраля. Об этом осведомленные источники сообщили Axios.

Продолжат ли США и Россия ядерный договор?

По словам собеседника издания, переговоры продолжались в течение последних 24 часов в Абу-Даби, однако окончательного соглашения между США и Россией пока не достигнуто. Другие источники утверждают, что проект плана еще требует одобрения Дональда Трампа и Владимира Путина.

Американский чиновник отметил, что формально действие договора завершается в четверг, 5 февраля. Его продолжение, как передает издание, не будет юридически оформлено.

Мы договорились с Россией действовать добросовестно и начать обсуждение способов его обновления,
– добавил он.

New START или СНВ-3 остается последним ключевым договором, который сдерживает ядерные арсеналы США и России. Вместе эти страны удерживают около 85% ядерных боеголовок в мире.

Источник: Axios

Упоминается и то, что российский диктатор Путин ранее предлагал краткосрочное продление соглашения. Однако предложение России якобы остались без ответа со стороны США.

Чем грозит окончание договора?

  • Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что договор СНВ-3 между Россией и США прекратил действие. Из-за этого Россия заявила, что больше не связывает себя с ограничениями по ядерному арсеналу.

  • Sky News считает, что отсутствие новых договоренностей свидетельствует об ухудшении отношений России и Соединенных Штатов, а также повышает глобальные риски.

  • Отмечается, что это впервые с 1972 года, когда между странами нет соглашения для сдерживания стратегических ядерных сил.