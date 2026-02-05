Його термін дії завершується у четвер, 5 лютого. Про це обізнані джерела повідомили Axios.
Чи продовжать США та Росія ядерний договір?
За словами співрозмовника видання, переговори тривали протягом останніх 24 годин в Абу-Дабі, однак остаточної угоди між США та Росією наразі не досягнуто. Інші джерела стверджують, що проєкт плану ще потребує схвалення Дональда Трампа і Володимира Путіна.
Американський чиновник зазначив, що формально дія договору завершується у четвер, 5 лютого. Його продовження, як передає видання, не буде юридично оформлене.
Ми домовилися з Росією діяти добросовісно та розпочати обговорення способів його оновлення,
– додав він.
New START або СНО-3 залишається останнім ключовим договором, який стримує ядерні арсенали США та Росії. Разом ці країни утримують близько 85% ядерних боєголовок у світі.
Джерело: Axios
Згадується й те, що російський диктатор Путін раніше пропонував короткострокове продовження угоди. Проте пропозиція Росії нібито залишилися без відповіді з боку США.
Чим загрожує закінчення договору?
Раніше заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв повідомив, що договір СНО-3 між Росією та США припинив дію. Через це Росія заявила, що більше не пов'язує себе з обмеженнями щодо ядерного арсеналу.
Sky News вважає, що відсутність нових домовленостей свідчить про погіршення відносин Росії і Сполучених Штатів, а також підвищує глобальні ризики.
Зазначається, що це уперше з 1972 року, коли між країнами немає угоди для стримування стратегічних ядерних сил.