Його термін дії завершується у четвер, 5 лютого. Про це обізнані джерела повідомили Axios.

Чи продовжать США та Росія ядерний договір?

За словами співрозмовника видання, переговори тривали протягом останніх 24 годин в Абу-Дабі, однак остаточної угоди між США та Росією наразі не досягнуто. Інші джерела стверджують, що проєкт плану ще потребує схвалення Дональда Трампа і Володимира Путіна.

Американський чиновник зазначив, що формально дія договору завершується у четвер, 5 лютого. Його продовження, як передає видання, не буде юридично оформлене.

Ми домовилися з Росією діяти добросовісно та розпочати обговорення способів його оновлення,

– додав він.

New START або СНО-3 залишається останнім ключовим договором, який стримує ядерні арсенали США та Росії. Разом ці країни утримують близько 85% ядерних боєголовок у світі.



Джерело: Axios

Згадується й те, що російський диктатор Путін раніше пропонував короткострокове продовження угоди. Проте пропозиція Росії нібито залишилися без відповіді з боку США.

Чим загрожує закінчення договору?