Его срок действия завершается в четверг, 5 февраля. Об этом осведомленные источники сообщили Axios.
Продолжат ли США и Россия ядерный договор?
По словам собеседника издания, переговоры продолжались в течение последних 24 часов в Абу-Даби, однако окончательного соглашения между США и Россией пока не достигнуто. Другие источники утверждают, что проект плана еще требует одобрения Дональда Трампа и Владимира Путина.
Американский чиновник отметил, что формально действие договора завершается в четверг, 5 февраля. Его продолжение, как передает издание, не будет юридически оформлено.
Мы договорились с Россией действовать добросовестно и начать обсуждение способов его обновления,
– добавил он.
New START или СНВ-3 остается последним ключевым договором, который сдерживает ядерные арсеналы США и России. Вместе эти страны удерживают около 85% ядерных боеголовок в мире.
Источник: Axios
Упоминается и то, что российский диктатор Путин ранее предлагал краткосрочное продление соглашения. Однако предложение России якобы остались без ответа со стороны США.
Чем грозит окончание договора?
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что договор СНВ-3 между Россией и США прекратил действие. Из-за этого Россия заявила, что больше не связывает себя с ограничениями по ядерному арсеналу.
Sky News считает, что отсутствие новых договоренностей свидетельствует об ухудшении отношений России и Соединенных Штатов, а также повышает глобальные риски.
Отмечается, что это впервые с 1972 года, когда между странами нет соглашения для сдерживания стратегических ядерных сил.