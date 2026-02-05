Его срок действия завершается в четверг, 5 февраля. Об этом осведомленные источники сообщили Axios.

Продолжат ли США и Россия ядерный договор?

По словам собеседника издания, переговоры продолжались в течение последних 24 часов в Абу-Даби, однако окончательного соглашения между США и Россией пока не достигнуто. Другие источники утверждают, что проект плана еще требует одобрения Дональда Трампа и Владимира Путина.

Американский чиновник отметил, что формально действие договора завершается в четверг, 5 февраля. Его продолжение, как передает издание, не будет юридически оформлено.

Мы договорились с Россией действовать добросовестно и начать обсуждение способов его обновления,

– добавил он.

New START или СНВ-3 остается последним ключевым договором, который сдерживает ядерные арсеналы США и России. Вместе эти страны удерживают около 85% ядерных боеголовок в мире.



Источник: Axios

Упоминается и то, что российский диктатор Путин ранее предлагал краткосрочное продление соглашения. Однако предложение России якобы остались без ответа со стороны США.

Чем грозит окончание договора?