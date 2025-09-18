Самолет Трампа едва не столкнулся с пассажирским рейсом над Нью-Йорком, – Bloomberg
- В небе над Нью-Йорком Air Force One с Дональдом Трампом на борту едва не столкнулся с пассажирским самолетом Spirit Airlines.
- Авиадиспетчер неоднократно просил пилотов Spirit Airlines изменить курс, что вызвало эмоциональные реакции в эфире и огласку в соцсетях.
В небе над Нью-Йорком произошел инцидент с участием Air Force One, на борту которого находился президент США Дональд Трамп. Воздушное судно едва не столкнулось с пассажирским самолетом Spirit Airlines.
Инцидент произошел, когда американский лидер направлялся в Великобританию с официальным визитом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Интересно Опытный пилот рассказал, чего не стоит делать на самолете, чтобы не попасть в черный список
Что известно об инциденте с самолетом Трампа?
В небе над Лонг-Айлендом чуть не сошлись два самолета – президентский Air Force One, что направлявшийся в Великобританию, и рейс 1300 авиакомпании Spirit Airlines, который летел из Форт-Лодердейла в Бостон на Airbus A321. Авиадиспетчер заметил, что их курсы пересекаются, и несколько раз пытался заставить пилотов Spirit изменить направление.
Несмотря на то, что самолеты всегда оставались на безопасном расстоянии в несколько миль, ситуация получила огласку в соцсетях. Причина – не только из-за того, что в небе был президентский самолет, но и из-за довольно эмоциональных выкриков диспетчера в эфире.
Федеральное управление гражданской авиации США подтвердило, что угрозы столкновения не было.
Между самолетами соблюдена безопасная дистанция,
– отметили в ведомстве.
В Spirit Airlines также заверили, что самолет действовал по всем инструкциям и спокойно приземлился в Бостоне.
Об инциденте впервые написал в соцсети Х аккаунт @JonNYC, а запись переговоров диспетчера с пилотами выложил аккаунт @thenewarea51. На ней слышно, как диспетчер повышает голос.
Разговор диспетчера с пилотами пассажирского самолета, который едва не столкнулся с воздушным судном Трампа / Видео с аккаунта @JonNYC
"Spirit 1300, поверните на 20 градусов вправо... прямо сейчас. Spirit Wings 1300, немедленно измените курс на 20 градусов вправо", – говорит диспетчер.
Когда пилоты наконец подтвердили изменение маршрута, диспетчер добавил с сарказмом:
Слева от вас на шесть миль движется 747. Думаю, вы и сами понимаете, что это – голубовато-белый самолет. Это Air Force One,
– заметил диспетчер.
А в конце диспетчер не удержался и сделал резкое замечание экипажу Spirit: "Обратите внимание! Отойдите от iPad!".
Что известно о визите Трампа в Лондон?
Президент Дональд Трамп вместе с первой леди США 17 сентября прибыл в Великобританию, где их встретили принц и принцесса Уэльские для встречи с королем Чарльзом III и королевой Камиллой. Это был второй визит американского лидера в Соединенное Королевство.
Британский король Чарльз во время встречи с Трампом деликатно призвал к поддержке Украины. В то же время монарх оценил усилия президента США по поискам способов решить конфликт мирным путем.
Интересно, что Дональд Трамп во время своего визита несколько раз нарушил королевский протокол. Глава Белого дома похлопал британского монарха по спине и шел впереди него, разговаривая с гвардейцем.