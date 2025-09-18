В небе над Нью-Йорком произошел инцидент с участием Air Force One, на борту которого находился президент США Дональд Трамп. Воздушное судно едва не столкнулось с пассажирским самолетом Spirit Airlines.

Инцидент произошел, когда американский лидер направлялся в Великобританию с официальным визитом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Что известно об инциденте с самолетом Трампа?

В небе над Лонг-Айлендом чуть не сошлись два самолета – президентский Air Force One, что направлявшийся в Великобританию, и рейс 1300 авиакомпании Spirit Airlines, который летел из Форт-Лодердейла в Бостон на Airbus A321. Авиадиспетчер заметил, что их курсы пересекаются, и несколько раз пытался заставить пилотов Spirit изменить направление.

Несмотря на то, что самолеты всегда оставались на безопасном расстоянии в несколько миль, ситуация получила огласку в соцсетях. Причина – не только из-за того, что в небе был президентский самолет, но и из-за довольно эмоциональных выкриков диспетчера в эфире.

Федеральное управление гражданской авиации США подтвердило, что угрозы столкновения не было.

Между самолетами соблюдена безопасная дистанция,

– отметили в ведомстве.

В Spirit Airlines также заверили, что самолет действовал по всем инструкциям и спокойно приземлился в Бостоне.

Об инциденте впервые написал в соцсети Х аккаунт @JonNYC, а запись переговоров диспетчера с пилотами выложил аккаунт @thenewarea51. На ней слышно, как диспетчер повышает голос.

Разговор диспетчера с пилотами пассажирского самолета, который едва не столкнулся с воздушным судном Трампа / Видео с аккаунта @JonNYC

"Spirit 1300, поверните на 20 градусов вправо... прямо сейчас. Spirit Wings 1300, немедленно измените курс на 20 градусов вправо", – говорит диспетчер.

Когда пилоты наконец подтвердили изменение маршрута, диспетчер добавил с сарказмом:

Слева от вас на шесть миль движется 747. Думаю, вы и сами понимаете, что это – голубовато-белый самолет. Это Air Force One,

– заметил диспетчер.

А в конце диспетчер не удержался и сделал резкое замечание экипажу Spirit: "Обратите внимание! Отойдите от iPad!".

