18 сентября, 08:49
4

Самолет Трампа едва не столкнулся с пассажирским рейсом над Нью-Йорком, – Bloomberg

Владислав Кравцов
Основні тези
  • В небе над Нью-Йорком Air Force One с Дональдом Трампом на борту едва не столкнулся с пассажирским самолетом Spirit Airlines.
  • Авиадиспетчер неоднократно просил пилотов Spirit Airlines изменить курс, что вызвало эмоциональные реакции в эфире и огласку в соцсетях.

В небе над Нью-Йорком произошел инцидент с участием Air Force One, на борту которого находился президент США Дональд Трамп. Воздушное судно едва не столкнулось с пассажирским самолетом Spirit Airlines.

Инцидент произошел, когда американский лидер направлялся в Великобританию с официальным визитом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Что известно об инциденте с самолетом Трампа?

В небе над Лонг-Айлендом чуть не сошлись два самолета – президентский Air Force One, что направлявшийся в Великобританию, и рейс 1300 авиакомпании Spirit Airlines, который летел из Форт-Лодердейла в Бостон на Airbus A321. Авиадиспетчер заметил, что их курсы пересекаются, и несколько раз пытался заставить пилотов Spirit изменить направление.

Несмотря на то, что самолеты всегда оставались на безопасном расстоянии в несколько миль, ситуация получила огласку в соцсетях. Причина – не только из-за того, что в небе был президентский самолет, но и из-за довольно эмоциональных выкриков диспетчера в эфире.

Федеральное управление гражданской авиации США подтвердило, что угрозы столкновения не было.

Между самолетами соблюдена безопасная дистанция, 
– отметили в ведомстве.

В Spirit Airlines также заверили, что самолет действовал по всем инструкциям и спокойно приземлился в Бостоне.

Об инциденте впервые написал в соцсети Х аккаунт @JonNYC, а запись переговоров диспетчера с пилотами выложил аккаунт @thenewarea51. На ней слышно, как диспетчер повышает голос.

Разговор диспетчера с пилотами пассажирского самолета, который едва не столкнулся с воздушным судном Трампа / Видео с аккаунта @JonNYC

"Spirit 1300, поверните на 20 градусов вправо... прямо сейчас. Spirit Wings 1300, немедленно измените курс на 20 градусов вправо", – говорит диспетчер.

Когда пилоты наконец подтвердили изменение маршрута, диспетчер добавил с сарказмом:

Слева от вас на шесть миль движется 747. Думаю, вы и сами понимаете, что это – голубовато-белый самолет. Это Air Force One, 
– заметил диспетчер.

А в конце диспетчер не удержался и сделал резкое замечание экипажу Spirit: "Обратите внимание! Отойдите от iPad!".

Что известно о визите Трампа в Лондон?

  • Президент Дональд Трамп вместе с первой леди США 17 сентября прибыл в Великобританию, где их встретили принц и принцесса Уэльские для встречи с королем Чарльзом III и королевой Камиллой. Это был второй визит американского лидера в Соединенное Королевство.

  • Британский король Чарльз во время встречи с Трампом деликатно призвал к поддержке Украины. В то же время монарх оценил усилия президента США по поискам способов решить конфликт мирным путем.

  • Интересно, что Дональд Трамп во время своего визита несколько раз нарушил королевский протокол. Глава Белого дома похлопал британского монарха по спине и шел впереди него, разговаривая с гвардейцем.
     