Какие сейчас отношения между Путиным и Трампом: в Кремле ответили

Президент США Дональд Трамп заявлял, что хорошо ладил с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако недавно он выразил недовольство из-за атак России по Украине и назвал главу Кремля "сумасшедшим".

Так называемый глава МИД России Сергей Лавров ответил, какие отношения между политиками сейчас. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские пропагандистские телеграмм-каналы.

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Что известно об отношениях Трампа и Путина

По словам Лаврова, сейчас отношения между американским лидером и российским диктатором рабочие. Глава российского МИД заверил, что во время телефонных разговоров они сразу переходят к обсуждению "сути проблем".

Напомним, что ранее Дональд Трамп прокомментировал атаки на Украину и заявил, что "не знает, что, черт возьми, произошло с Путиным". Он выразил недовольство из-за того, глава Кремля запускает ракеты по мирным городам и убивает людей.

Президент США сказал, что ему совсем не нравятся действия Путина, и поэтому он может ввести санкции против России.

В Кремле возмутились по поводу такого заявления. Помощник российского президента Юрий Ушаков считает, что Трамп якобы недостаточно информирован о ситуации в Украине.

Кроме этого, он цинично заверил, что якобы Россия бьет только по военной инфраструктуре Украины, а украинская сторона проводит "террористические атаки" против российских городов.