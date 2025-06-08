Все понимали, что война – это "не просто начать и закончить". Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью для ABC News от 8 июня, передает 24 Канал.

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Зеленский о завершении войны

По словам президента, сейчас для завершения войны в Украине также нужны третьи стороны, готовые давить на агрессора. Ситуация имеет влияние на экономику, энергетику, продовольственную безопасность других стран, поэтому они должны быть заинтересованы в мирном соглашении.

И пусть там что, если это не капитуляция, которая была в фашистской Германии времен Второй мировой войны, то как раз большинство войн заканчивалась какими-то договоренностями,

– отметил Зеленский.

Поэтому Украина готова ко всему, что предлагают США, поскольку Дональд Трамп может давить на россиян. Киеву "не очень" нравится прекращение огня без гарантии безопасности, но он поддерживает эту инициативу.

Мы готовы к конкретному прекращению огня, что предлагает американская сторона, которую мы видели как гаранта контроля и как посредника,

– добавил президент.

Напомним, Зеленский считает, что российский диктатор не хочет завершать войну из-за желания восстановить "величие" СССР. Именно Украина в этом вопросе является главной стратегической целью Кремля.