Усі розуміли, що війна – це "не просто почати й закінчити". Про це Володимир Зеленський розповів у інтерв'ю для ABC News від 8 червня, передає 24 Канал.

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Зеленський про завершення війни

За словами президента, наразі для завершення війни в Україні також потрібні треті сторони, що готові тиснути на агресора. Ситуація має вплив на економіку, енергетику, продовольчу безпеку інших країн, тож вони повинні бути зацікавленими в мирній угоді.

І хай там що, якщо це не капітуляція, яка була у фашистській Німеччині часів Другої світової війни, то якраз більшість війн закінчувалась якимись домовленостями,

– зазначив Зеленський.

Тож Україна готова до всього, що пропонують США, оскільки Дональд Трамп може тиснути на росіян. Києву "не дуже" подобається припинення вогню без гарантії безпеки, але він підтримує цю ініціативу.

Ми готові до конкретного припинення вогню, що пропонує американська сторона, яку ми бачили як гаранта контролю та як посередника,

– додав президент.

Нагадаємо, Зеленський вважає, що російський диктатор не хоче завершувати війну через бажання відновити "велич" СРСР. Саме Україна у цьому питанні є головною стратегічною метою Кремля.