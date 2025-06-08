Президент Володимир Зеленський наголосив, що саме Україна є головною стратегічною метою для Путіна. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю президента для ABC News.

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Зеленський про небажання Путіна досягти миру

Зеленський наголосив, що Кремль не має наміру завершувати російсько-українську війну, адже Владімір Путін хоче повернути "велич" СРСР та йому важливо досягти цієї мети саме через Україну.

Я впевнений, щоб досягти своєї мети, йому потрібно зробити це через Україну. Бо Україна була найбільшою у СРСР після Росії. Це для нього стратегічна ціль,

– сказав Володимир Зеленський.

Глава держави також підкреслив, що слабка позиція деяких міжнародних партнерів, які намагаються шукати компроміси та діалоги з Кремлем, лише дають зрозуміти, що люди зацікавлені у Путіні.

Путін не хоче закінчувати війну. Це неможливо в його голові закінчити війну без поразки України. Це поразка для нього,

– додав президент.

Володимир Зеленський зазначив, що якщо на Росію буде сильний тиск, тоді вона закінчить цю війну. Однак постає питання тривалості цього рішення та ефективності гарантій безпеки. За словами президента України, чим сильніші будуть гарантії безпеки, тим триваліший буде мир.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Америка має співпрацювати з Європою для тиску на Путіна, а Україна близька до того, аби змусити окупантів зупинити війну. Росіяни зрозуміли, що наша держава здатна дати відсіч навіть на території їхньої країни. Це стало однією з причин, чому Київ продовжує вдосконалювати власні технології.