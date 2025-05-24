Несмотря на все отказы по сделкам: Трамп до сих пор терпелив и благосклонен к Путину, – Axios

Президент США Дональд Трамп неоднократно менял свою позицию по Украине, чтобы подстроиться под российского диктатора Владимира Путина. Это было даже несмотря на то, что последний мало что дал взамен.

В то же время чиновники в Белом доме до сих пор надеются на то, что Владимир Путин сделает шаги на встречу мирному соглашению с Украиной. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.

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Как Трамп относится к нежеланию Путина идти навстречу

По мнению критиков американского президента, Путин обменивает его и не намерен заключать мир с Украиной. Впрочем. чиновники Белого дома сообщают журналистам, что они до сих пор верят, что российский диктатор собирается сделать ощутимые шаги к соглашению.

Axios пишет, что сейчас Дональд Трамп дал Владимиру Путину многое из того, на что он надеялся – никакого прекращения огня, никаких санкций, раскол внутри НАТО и значительную свободу действий со стороны американского лидера, который не известен своим терпением.

Напоминают, что иногда американский президент признавал, что Путин может его "задеть". Отмечается, что Дональд Трамп даже угрожал России санкциями или пошлинами, если российский диктатор будет продолжать препятствовать мирному процессу.

После телефонного разговора 19 мая Трамп проявил больше уважения к Путину, чем когда-либо, отвергнув призывы к санкциям, отойдя от роли посредника в пользу желаемого Путиным формата, и провозгласил готовность России выдвинуть требования.

Президент США предложил провести мирные переговоры в Ватикане, а представители Белого дома заявили, что россияне прибудут с "мирным меморандумом", в котором изложено видение Москвы о прекращении огня и более широкой сделки.

Впрочем, министр иностранных дел России Сергей Лавров, подтвердив подготовку соответствующего документа, отказался от идеи встречи в Ватикане, заявив, что это не будет уместным местом для встречи двух православных христианских стран.

Издание констатирует, что ЕС и Великобритания объявили о новых санкциях против России на этой неделе после того, как Путин в очередной раз отклонил предложение Трампа о прекращении огня. Они надеялись, что США присоединятся, но президент США отказался.

Уважение американского президента к Владимиру Путину после двухчасового понедельничного разговора смутило лидеров стран-союзниц Киева, которые вскоре после их диалога присоединились к конференции по телефону с Дональдом Трампом.

И хотя Россия продолжала замедлять мирный процесс, который как неоднократно обещал Трамп, будет завершен в течение 24 часов, президент США, казалось, был больше склонен полностью отказаться от переговоров, чем давить на Путина.