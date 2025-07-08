Трамп впервые резко раскритиковал Путина, – CNN

Дональд Трамп впервые публично раскритиковал Путина, назвав его ненадежным собеседником. В то же время он не стал давить на Кремль и отказался поддержать новые санкции против России.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на CNN. Президент США Дональд Трамп впервые за долгое время резко высказался о Владимире Путине, с которым ранее избегал публичных конфликтов.

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Путин оказался ненадежным для Трампа

По словам Трампа, российский президент "говорит много ерунды" и оказался ненадежным собеседником.

Еще несколько месяцев назад Трамп утверждал, что Путин "хочет мира", но теперь риторика изменилась: он публично раскритиковал Москву и отменил паузу в поставках оружия для Украины.

В то же время президент США продолжает избегать жесткой конфронтации с Кремлем. В частности, он так и не поддержал новый пакет санкций против России, несмотря на широкую поддержку этого решения в Сенате.

Интересно, что Трамп также признал "мужество" украинских военных и отметил, что инвестиции США в оборонную промышленность Украины "не были напрасными", даже если часть его сторонников из MAGA-движения так считает.

CNN отмечает, что несмотря на жесткие высказывания, Трамп остается непредсказуемым и до сих пор не сделал выбора в пользу одной стороны войны.