Уже потратили 350 миллиардов, – Трамп о деньгах США на войну в Украине
- Трамп заявил, что США потратили 350 миллиардов долларов на войну в Украине и хотят ее завершения.
Ранее заявил, что США и НАТО достигли соглашения, по которому США будут производить оружие для Украины, а Альянс будет платить за него.
Во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте Дональд Трамп заявил, что США потратили на Украину большую сумму. Из-за этого Вашингтон надеется на завершение войны.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Трампа.
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Трамп о потраченных деньгах на Украину
Во время встречи с генеральным секретарем Альянса президент США высказался о сумме, которую Соединенные Штаты уже потратили на российско-украинскую войну.
США уже потратили 350 миллиардов долларов на войну в Украине и хотят, чтобы она закончилась,
– сказал он.
Напомним, что ранее он сообщил, что США и НАТО достигли нового соглашения, по которому американская сторона будет производить и отправлять оружие Украине. Однако именно Альянс будет платить за него. Трамп отметил, что страны Альянса "богаты и имеют деньги", а обе стороны уверены в своем решении.
Президент США также сообщил, что он очень недоволен Россией. США могут ввести вторичные тарифы, если не заключат соглашение со страной-агрессором в течение 50 дней