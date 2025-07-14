Уже потратили 350 миллиардов, – Трамп о деньгах США на войну в Украине

Во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте Дональд Трамп заявил, что США потратили на Украину большую сумму. Из-за этого Вашингтон надеется на завершение войны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Трампа.

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Трамп о потраченных деньгах на Украину

Во время встречи с генеральным секретарем Альянса президент США высказался о сумме, которую Соединенные Штаты уже потратили на российско-украинскую войну.

США уже потратили 350 миллиардов долларов на войну в Украине и хотят, чтобы она закончилась,

– сказал он.

Напомним, что ранее он сообщил, что США и НАТО достигли нового соглашения, по которому американская сторона будет производить и отправлять оружие Украине. Однако именно Альянс будет платить за него. Трамп отметил, что страны Альянса "богаты и имеют деньги", а обе стороны уверены в своем решении.

Президент США также сообщил, что он очень недоволен Россией. США могут ввести вторичные тарифы, если не заключат соглашение со страной-агрессором в течение 50 дней