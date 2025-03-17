Нет гарантий, что этим ограничится: Трамп пригрозил хуситам силой

Американский президент Трамп заявил, что любая следующая атака хуситов получит силовой ответ США, и нет гарантий, что этим ограничится. Он обвинил Иран в координации атак хуситов и угрожал Тегерану тяжелыми последствиями.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Трампа на своей странице в Truth Social.

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Что заявил Трамп

Президент США заявил, что сотни нападений, осуществляемых "хуситами, зловещими бандитами и головорезами", происходят из Ирана.

Он также подчеркнул, что любая дальнейшая атака или возмездие со стороны хуситов столкнется с "большой силой".

Кроме этого, Трамп написал, что Иран "стал "невинной жертвой" террористов-изгоев, над которыми они потеряли контроль, но они не потеряли контроль".

"Он диктует им каждый шаг, дает им оружие, обеспечивает их деньгами и высокотехнологичной военной техникой, и даже, так называемой, "разведкой". Каждый выстрел, сделанный хуситами, с этого момента будет рассматриваться как выстрел, сделанный из оружия и под руководством Ирана, и Иран будет нести ответственность и страдать от последствий, и эти последствия будут ужасными!" – написал президент США.