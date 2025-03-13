Планы Трампа захватить Канаду, Гренландию и другие территории –это больше, чем просто разговоры – WSJ

Президент Дональд Трамп вновь заявил о своих амбициях по территориальному расширению США, выказав намерение аннексировать Канаду, Гренландию и другие стратегически важные территории. Это вызывает как восторг среди его сторонников, так и серьезную критику со стороны международного сообщества.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на WSJ. Президент США Дональд Трамп продолжает подчеркивать свою идею территориального расширения, что вызывает значительное внимание как внутри страны, так и за ее пределами.

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Трамп хочет сделать Канаду и Гренландию частью США

По информации The Wall Street Journal, недавно Трамп снова заявил, что захват Канады, Гренландии и других стратегически важных территорий – это лишь часть его планов на второй срок, который должен стать "новым Золотым веком" для США.

Неожиданно для многих, Трамп демонстрирует увлечение политикой расширения территории, что осуществлял его предшественник Джеймс Полк, который в середине XIX века провел одну из крупнейших аннексий в истории США.

Как сообщают источники, президент даже перенес в свой Овальный кабинет портрет Полка, поборника "очевидной судьбы" – стратегии, позволившей США расширить свои границы на запад и юг. У Трампа есть своя цель – вернуть себе контроль над Панамским каналом, "восстановить" Гренландию и объединить Канаду с Америкой.

Несмотря на критику со стороны международного сообщества, которое отвергает эти идеи как бессмысленные, Трамп сохраняет решимость и даже укрепляет поддержку среди сторонников. Предложение "Сделаем Гренландию снова великой" уже стало популярным лозунгом среди фанатов бывшего президента, а в Конгрессе появляются законопроекты, поддерживающие его амбиции.

По мнению Трампа, такие идеи могут обеспечить стратегическое преимущество и восстановить величие США, что он и обещает достичь в своем втором сроке. Его критики, в частности сенатор Линдсей Грэм, относятся к этим инициативам скептически, указывая на их невыполнимость. Однако сам Трамп считает, что вопрос только в решимости и смелости, чтобы осуществить свои планы.

Пока же международные лидеры, в частности канадцы и датчане, стремятся найти способы отреагировать на эти вызовы, опасаясь возможных последствий для своей национальной безопасности.