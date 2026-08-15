Премьер Литвы не исключает, что сбитый над Латвией дрон мог быть операцией "под чужим флагом"

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс не исключил, что сбитый над Латвией беспилотник мог быть частью операции "под чужим флагом". В то же время чиновник подчеркнул, что на данный момент никаких подтверждений этой версии нет.

Об этом Синкявичюс сообщил в интервью LNK žinios.

Что сказал премьер Литвы о дроне над Латвией?

Синкявичюс прокомментировал инцидент с беспилотником, который в ночь на 14 августа нарушил воздушное пространство Латвии. Неизвестный дрон был сбит истребителями НАТО, которые поднялись с авиабазы Шяуляй в Литве. После инцидента в восточных районах Латвии объявили воздушную тревогу.

Синкявичюс заявил, что среди возможных версий развития событий нельзя исключать операцию "под чужим флагом". Речь идет о ситуации, когда истинный организатор намеренно создает впечатление, что атаку или провокацию совершило другое государство или сторона.

Думаю, что это станет известно. Почему вы говорите о том, что нельзя исключать, пока нет подтверждений этому,

– подчеркнул Синкявичюс.

По его словам, ключевое значение для расследования будет иметь обнаружение самого дрона или его обломков. Специалисты смогут исследовать конструкцию беспилотника, его электронику и другие компоненты, чтобы установить, кем и для чего он был изготовлен.

"Сбитый беспилотник пока не найден. Думаю, его вскоре найдут, и тогда станет ясно, что это за летательный аппарат, чей он, скорее всего, специалисты даже смогут по микросхемам отследить его цель", – сообщил литовский премьер.

Заявление Синкявичюса прозвучало на фоне предупреждений литовских властей о возможных провокациях России в Балтийском регионе.

Министр национальной обороны Литвы Робертас Каунас ранее заявлял, что литовская разведка располагает информацией о том, что Москва рассматривает возможность проведения провокаций в странах Балтии. В то же время, по его словам, окончательного решения о таких действиях Кремль пока не принял, а конкретные даты возможных операций не определены.

По словам Каунаса, Россия может рассматривать сценарии атак на объекты критической инфраструктуры в странах Балтии. При этом не исключалось использование беспилотников украинского происхождения для того, чтобы попытаться возложить ответственность за провокацию на Украину.

Напомним, в ночь на 14 августа в восточных районах Латвии объявили воздушную тревогу после обнаружения неизвестного беспилотника. Впоследствии латвийские военные сообщили об уничтожении дрона, нарушившего воздушное пространство страны.

К реагированию были привлечены истребители НАТО, дежурившие в регионе. По данным литовской стороны, именно истребители, поднявшиеся с авиабазы Шяуляй, сбили беспилотник. После этого Вооруженные силы Латвии объявили об отмене воздушной тревоги. Ранее жителей призвали оставаться в помещениях и перейти в безопасные места.

В то же время окончательная причина появления беспилотника над территорией Латвии остается неустановленной.