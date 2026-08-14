Как сообщает издание nra.lv со ссылкой на Национальные вооруженные силы Латвии, в пятницу, 14 августа, утром истребители союзников сбили беспилотник.

Что известно о перехвате БПЛА в Латвии?

Неизвестный БПЛА нарушил воздушное пространство страны-члена НАТО. В связи с этим жители нескольких восточных и северных регионов страны, в частности Аугшдаугавского, Прейльского, Резекненского, Балвского и Алуксненского, получили оповещение об угрозе с воздуха.

Для нейтрализации цели в небо поднялись дежурные самолеты из состава миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии, уточнили ВВС США.

О возможных последствиях падения дрона пока не сообщалось.

Издание напомнило, что это не первый подобный инцидент в регионе за последнее время. В начале лета жители Латгалии и Видземе неоднократно получали оповещения о возможной угрозе, а отдельные беспилотники падали и взрывались на территории Латвии. В основном эти эпизоды связывают с приближением или случайным залетом дронов, используемых в российско-украинской войне.

К слову, в аэропорту немецкого Лейпцига-Галле произошло несколько инцидентов с дронами. Один из них, вероятно, врезался в украинский транспортный самолет Ан-124. Спецслужбы Германии проанализировали обстоятельства событий и пришли к выводу, что к инциденту, скорее всего, причастна Россия. В то же время Берлин не спешит публично обвинять Кремль в атаках.