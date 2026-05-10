В Польше возле границы с Россией упал дрон с надписями кириллицей

В Польше в 20 километрах от границы с Калининградской областью обнаружили беспилотник. На нем увидели надписи на русском языке.

Об этом пишет RMF24.pl со ссылкой на военную жандармерию.

Какой беспилотник нашли в Польше?

По данным правоохранителей, утром 9 мая они получили сообщение о неизвестном беспилотнике, который нашли в Варминско-Мазурском воеводстве Польши, в населенном пункте Осека.

Предварительно установлено, что в страну залетел военный, но не боевой дрон, предназначенный для наблюдения. На месте происшествия работают соответствующие службы.

Журналист издания утверждает, что на БпЛА якобы есть надписи кириллицей. К тому же он оснащен камерами и "не является тем дроном, который можно просто купить в магазине". Предполагают, что лрон мог залететь с территории России, однако правоохранители еще не подтвердили это.

Существует ли угроза для Европы со стороны России?

Генерал армии США Бен Ходжес в интервью 24 Канала предположил, что Россия может атаковать страны НАТО, если Украина ослабнет, а США не будут реагировать. Поэтому, по его мнению, Европа нуждается в усилении противовоздушной обороны, ведь назвал это "одним из ее слабых мест".

В то же время заместитель командующего ОК "Восток" Вадим Сухаревский не стал прогнозировать, нападет ли агрессор на страны Балтии, но не исключил такой вариант. По словам экс-командующего СБС ВСУ, то, что Россия застряла в Украине, не означает, что она способна на другие действия.