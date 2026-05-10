Про це пише RMF24.pl з посиланням на військову жандармерію.

Який безпілотник знайшли у Польщі?

За даними правоохоронців, вранці 9 травня вони отримали повідомлення про невідомий безпілотник, що знайшли у Вармінсько-Мазурському воєводстві Польщі, в населеному пункті Осека.

Попередньо встановлено, що до країни залетів військовий, але не бойовий дрон, призначений для спостереження. На місці події працюють відповідні служби.

Журналіст видання стверджує, що на БпЛА нібито є написи кирилицею. До того ж він оснащений камерами та "не є тим дроном, який можна просто купити в магазині". Припускають, що лрон міг залетіти із території Росії, проте правоохоронці ще не підтвердили це.

Чи існує загроза для Європи з боку Росії?

Генерал армії США Бен Годжес в інтерв'ю 24 Каналу припустив, що Росія може атакувати країни НАТО, якщо Україна ослабне, а США не реагуватимуть. Тому, на його думку, Європа потребує посилення протиповітряної оборони, адже назвав це "одним з її слабких місць".

Водночас заступник командувача ОК "Схід" Вадим Сухаревський не став прогнозувати, чи нападе агресор на країни Балтії, але не виключив такий варіант. За словами екскомандувача СБС ЗСУ, те, що Росія застрягла в Україні, не означає, що вона здатна на інші дії.