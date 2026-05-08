Генерал армії США Бен Годжес в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу спрогнозував атаку Росії на країни НАТО.

За якої умови Росія може напасти на Європу?

Бен Годжес вважає, що сценарії атак Росії проти країн НАТО стануть реалістичними, якщо Україна почне програвати. Один із потенційних ударів може припасти по країнах Балтії та Польщі.

Якщо Росія побачить, що Україна вичерпує свої ресурси, і якщо вона буде переконана, що США не втрутяться, або що Вашингтон не діятиме в Європі, – ризики різко зростають. Те саме стосується ситуації, якщо Велика Британія слабшатиме, а всередині Європи зберігатимуться розбіжності,

– зазначив генерал.

Він наголосив на ще одному важливому факторі – як Європа реагуватиме на операції Росії в сірій зоні. Йдеться про диверсії, використання дронів, порушення повітряного простору та інші форми гібридного тиску.

Годжес зауважив, що якщо Європа не навчиться більш жорстко відповідати й стримувати ці дії, то Москва все більше набиратиметься сміливості й ескалюватиме ситуацію.

"На мою думку, саме такий сценарій є найбільш імовірним", – додав генерал.

Він вважає, що європейські лідери правильно роблять, що розглядають можливість обмеженої наземної атаки, наприклад, у районі Даугавпілса в Латвії, або в Естонії чи інших країнах Балтії.

Втім, ця атака не буде ізольованою. Росія може одночасно масовано бити дронами по аеропортах і морських портах по всій Європі. Це будуть масштаби, подібних до тих, які зараз в Україні.

На думку американського військового, саме до цього Європа ще повністю не готова.

Нагадаємо, що Герой України, заступник командувача ОК "Схід" та екскомандувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу теж висловив думку, що Путін націлиться на країни Балтії та діятиме за гібридним сценарієм. Спочатку у цих країнах почнеться керована криза, а потім швидко переросте у фазу із застосуванням зброї та військ.

Що буде, якщо Трамп не відреагує на напад?

У кожній із країн Балтії розміщені не лише національні армії – там діють багатонаціональні сили. В Естонії, Латвії та Литві присутні підрозділи різних країн: британські, французькі, канадські, іспанські, нідерландські та американські. Також поруч діють військово-повітряні сили Альянсу, включно з потужними силами Швеції, Фінляндії та Норвегії,

– відповів Годжес на питання, що буде, якщо Росія вдасться до атаки, а Трамп відмовиться реагувати.

Тож у країнах, які під загрозою, є складна і підготовлена оборонна структура, хоча й недостатня.

Але при цьому найбільша вразливість, яку Росія намагалася б використати, – це відсутність американської авіації.

До слова, Дональд Трамп хоче вивести з Німеччини 5 000 американських військовослужбовців. Польща та Литва заявили про готовність прийняти їх у себе. Президенти цих країн наголосили на важливості присутності американських військ у Європі для безпеки регіону.



А генерал-майор австралійської армії у відставці Мік Раян в інтерв'ю 24 Каналу зазначив, що за 4 роки повномасштабної агресії Росії в Україні Європа нарешті зрозуміла, наскільки небезпечні росіяни. Тож, окрім підсилення у живій силі, європейські країни взялися за зміцнення свого оборонного потенціалу.



Цікаво, що сам Трамп неодноразово називав НАТО "паперовим тигром". Це старий китайський фразеологізм, який означає щось небезпечне тільки з вигляду, але негрізне насправді.

Тож Європі треба посилювати сферу протиповітряної оборони, яка залишається одним із головних слабких місць.

Якщо ж Росія колись знову зробить помилку й атакує Фінляндію, вона зазнає нищівної поразки. Фінляндія надзвичайно добре підготовлена: має ефективну систему мобілізації й одну з найпотужніших артилерійських сил у Європі. Думаю, Росія навряд чи наважиться повторити цю помилку,

– додав Бен Годжес.

До слова, Фінляндія має спільний 1340-кілометровий кордон з Росією.

Провокації Росії у Європі

Політолог Тарас Загородній розповів 24 Каналу, що росіяни випробовують НАТО, аби розуміти, як там реагуватимуть на агресію проти країн Балтії. Для цього окупантам не потрібна важка техніка, а достатньо лише "Шахедів". Росія діє за "тактикою салямі" – вдається до маленьких кроків, які можуть перерости у масштабну війну.

Невідомі дрони, до прикладу, фіксували 7 травня у Латвії. Один упав біля нафтосховища.

Є припущення, що вони летіли з боку Росії, але можуть бути українськими. Але, за словами Загороднього, росіяни могли використати українські дрони, які впали раніше на їхній території.

У будь-якому випадку видно, що НАТО не хоче воювати з Росією і реагувати на її провокації.