Генерал армии США Бен Ходжес в эксклюзивном интервью 24 Каналу спрогнозировал атаку России на страны НАТО.

При каком условии Россия может напасть на Европу?

Бен Ходжес считает, что сценарии атак России против стран НАТО станут реалистичными, если Украина начнет проигрывать. Один из потенциальных ударов может прийтись по странам Балтии и Польше.

Если Россия увидит, что Украина исчерпывает свои ресурсы, и если она будет убеждена, что США не вмешаются, или что Вашингтон не будет действовать в Европе, – риски резко возрастают. То же касается ситуации, если Великобритания будет ослабевать, а внутри Европы будут сохраняться разногласия,

– отметил генерал.

Он отметил еще один важный фактор – как Европа будет реагировать на операции России в серой зоне. Речь идет о диверсиях, использовании дронов, нарушении воздушного пространства и других формах гибридного давления.

Ходжес отметил, что если Европа не научится более жестко отвечать и сдерживать эти действия, то Москва все больше будет набираться смелости и эскалировать ситуацию.

"По моему мнению, именно такой сценарий является наиболее вероятным", – добавил генерал.

Он считает, что европейские лидеры правильно делают, что рассматривают возможность ограниченной наземной атаки, например, в районе Даугавпилса в Латвии, или в Эстонии, или других странах Балтии.

Впрочем, эта атака не будет изолированной. Россия может одновременно массированно бить дронами по аэропортам и морским портам по всей Европе. Это будут масштабы подобные тем, которые сейчас в Украине.

По мнению американского военного, именно к этому Европа еще полностью не готова.

Напомним, что Герой Украины, заместитель командующего ОК "Восток" и экс-командующий Сил беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский в эксклюзивном интервью 24 Каналу тоже высказал мнение, что Путин нацелится на страны Балтии и будет действовать по гибридному сценарию. Сначала в этих странах начнется управляемый кризис, а затем быстро перерастет в фазу с применением оружия и войск.

Что будет, если Трамп не отреагирует на нападение?

В каждой из стран Балтии размещены не только национальные армии – там действуют многонациональные силы. В Эстонии, Латвии и Литве присутствуют подразделения разных стран: британские, французские, канадские, испанские, нидерландские и американские. Также рядом действуют военно-воздушные силы Альянса, включая мощные силы Швеции, Финляндии и Норвегии,

– ответил Ходжес на вопрос, что будет, если Россия прибегнет к атаке, а Трамп откажется реагировать.

Поэтому в странах, которые под угрозой, есть сложная и подготовленная оборонная структура, хотя и недостаточная.

Но при этом самая большая уязвимость, которую Россия пыталась бы использовать – это отсутствие американской авиации.

К слову, Дональд Трамп хочет вывести из Германии 5 000 американских военнослужащих. Польша и Литва заявили о готовности принять их у себя. Президенты этих стран отметили важность присутствия американских войск в Европе для безопасности региона.



А генерал-майор австралийской армии в отставке Мик Райан в интервью 24 Каналу отметил, что за 4 года полномасштабной агрессии России в Украине Европа наконец поняла, насколько опасны россияне. Поэтому, кроме усиления в живой силе, европейские страны взялись за укрепление своего оборонного потенциала.



Интересно, что сам Трамп неоднократно называл НАТО "бумажным тигром". Это старый китайский фразеологизм, который означает что-то опасное только с виду, но негрозный на самом деле.

Поэтому Европе надо усиливать сферу противовоздушной обороны, которая остается одним из главных слабых мест.

Если же Россия когда-то снова сделает ошибку и атакует Финляндию, она потерпит сокрушительное поражение. Финляндия чрезвычайно хорошо подготовлена: имеет эффективную систему мобилизации и одну из самых мощных артиллерийских сил в Европе. Думаю, Россия вряд ли решится повторить эту ошибку,

– добавил Бен Ходжес.

К слову, Финляндия имеет общую 1340-километровую границу с Россией.

Провокации России в Европе

Политолог Тарас Загородний рассказал 24 Каналу, что россияне испытывают НАТО, чтобы понимать, как там будут реагировать на агрессию против стран Балтии. Для этого оккупантам не нужна тяжелая техника, а достаточно лишь "Шахедов". Россия действует "тактикой салями" – прибегает к маленьким шагам, которые могут перерасти в масштабную войну.

Неизвестные дроны, к примеру, фиксировали 7 мая в Латвии. Один упал возле нефтехранилища.

Есть предположение, что они летели со стороны России, но могут быть украинскими. Но, по словам Загороднего, россияне могли использовать украинские дроны, которые упали ранее на их территории.

В любом случае видно, что НАТО не хочет воевать с Россией и реагировать на ее провокации.