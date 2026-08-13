На пляже в Румынии обнаружили обломки дрона: туристов эвакуировали, а территорию оцепили

На пляже в Костинеште военные водолазы извлекли из воды обломок беспилотника, который был обнаружен недалеко от берега. Местные власти заявили, что в обломке БПЛА не было взрывчатки.

Об этом сообщили в Digi24.

Что известно о дроне, найденном в море?

Утром на побережье Костинешти заметили неизвестный предмет в море недалеко от пляжа. Спасатели вызвали экстренные службы и вывели отдыхающих из опасной зоны.

После прибытия военных стало известно, что найденный предмет является обломком дрона. Военные водолазы извлекли его из воды и передали на пирс для дальнейшего исследования, а доступ к пляжу временно ограничили.

Тревоги из-за дронов возникают постоянно, к сожалению, из-за агрессии России против Украины. Этой ночью также была объявлена тревога из-за дрона, а сегодня утром – еще одна. Беспилотник очень короткое время находился в воздушном пространстве Румынии, недостаточно долго, чтобы его можно было перехватить,

– заявил министр обороны Рада Мируце.

Мируце отметил, что обломки дрона могли быть вынесены к побережью Костинешти волнами и течением после боевых действий в Черном море. Он также отметил, что на месте работали представители румынской разведки, министерства внутренних дел и министерства обороны.

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В немецком Мехернихе на базе Бундесвера, где ремонтируют системы ПВО Patriot, ночью заметили подозрительные беспилотники. Предварительно правоохранители предположили, что это мог быть беспилотник Fly-380.

В лесу в Опольском воеводстве в Польше прохожий обнаружил беспилотник и сообщил в полицию. Территорию сразу оцепили, а правоохранители начали расследование.

В Молдове 9 августа прогремел мощный взрыв в районе населенного пункта Крокмаз, а позже появилось фото дрона, упавшего на окраине села. Предварительно его считают российским.