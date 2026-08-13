Про це повідомили в Digi24.

Що відомо про дрон, який знайшли у морі?

Вранці на узбережжі Костінешті помітили невідомий предмет у морі неподалік пляжу. Рятувальники викликали екстрені служби та вивели відпочивальників із небезпечної зони.

Після прибуття військових стало відомо, що знайдений предмет є уламком дрона. Військові водолази вилучили його з води та передали на пірс для подальшого дослідження, а доступ до пляжу тимчасово обмежили.

Тривоги через дрони відбуваються постійно, на жаль, через агресію Росії проти України. Цієї ночі також була оголошена тривога через дрон, а сьогодні вранці – ще одна. Безпілотник дуже короткий час перебував у повітряному просторі Румунії, недостатньо довго, щоб його можна було перехопити,

– заявив міністр оборони Раду Міруце.

Міруце зазначив, що уламки дрона могло винести до узбережжя Костінешті хвилями та течією після бойових дій у Чорному морі. Він також зазначив, що на місці працювали представники румунської розвідки, міністерства внутрішніх справ і міністерства оборони.

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У німецькому Мехерніху на базі Бундесверу, де ремонтують системи ППО Patriot, вночі помітили підозрілі безпілотники. Попередньо правоохоронці припустили, що це міг бути безпілотник Fly-380.

У лісі в Опольському воєводстві, що у Польщі, перехожий виявив безпілотник і повідомив поліцію. Територію одразу оточили, а правоохоронці розпочали розслідування.

У Молдові 9 серпня пролунав потужний вибух у районі населеного пункту Крокмаз, а пізніше з'явилося фото дрона, що впав на околиці села. Попередньо його вважають російським.