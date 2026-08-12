Про це повідомив міністр оборони Молдови Анатолій Носатий 12 серпня, пише Newsmaker. Він розповів, що радари, якими користується національна армія Молдови для захисту населення від дронів, поки що не покривають весь повітряний простір країни.

Що відомо про дрон, який вибухнув у Молдові?

Фахівці вивчають цей безпілотник. Точну модель та всю інформацію про інцидент у Крокмазі обіцяють надати пізніше.

Водночас відповідальність за те, що трапилося, міністр поклав саме на Росію.

Росія продовжує загрожувати безпеці Молдови. Останні два інциденти з порушенням повітряного простору нашої країни – загроза безпеці громадян. Щодо інциденту в Крокмазі – наші фахівці вивчають об'єкт, що вибухнув, і, за попередньою інформацією, це російський дрон. Це досконаліша модель порівняно з тими, що опинялися на нашій території раніше,

– повідомив Носатий.

Він додав, що оборонний бюджет Молдови є "найменшим у Європі".

Тож міністр закликав продовжувати інвестувати в оборонні здібності армії. Зараз молдавська армія закуповує засоби ППО для того, щоб не лише відстежувати, а й збивати дрони, що залітають до країни.

Нагадаємо, що у поліції раніше уже повідомляли, що БпЛА такого типу вперше залетів на територію Молдови.

Він врізався в дерево та вибухнув на висоті 2,5 метра. Уламки розлетілися на велику площу. Вибух спровокував сильну пожежу та пошкодження дахів та прибудов кількох житлових будинків.

Під час вибуху та пожежі ніхто не постраждав.