Неизвестные дроны уже длительное время терроризируют Европу. Только в Германии было зафиксировано уже более тысячи таких случаев.

Что известно о неизвестных дронах в Германии?

В 2025 году в Германии зафиксировано Значительный рост инцидентов с несанкционированным использованием беспилотников начался именно в 2025 году.

С тех пор федеральное ведомство уголовной полиции Германии зарегистрировало более 1000 таких инцидентов. В среднем это примерно 3 случая в день.

Теперь отчеты о появлении дронов теперь появляются не ежеквартально, а раз в две недели.

Немецкие спецслужбы рассказывают, что речь идет как о небольших коммерческих дронах, так и группах больших беспилотников.

Несмотря на все меры и мониторинг, до сих пор не установлены лица, которые этим занимаются. Большинство случаев нераскрыты и содержатся в закрытых отчетах.

