В Германии было уже более 1000 случаев с неизвестными БпЛА, виновников до сих пор не нашли, – WSJ
- В Германии зафиксировано более 1000 инцидентов с неизвестными дронами, что составляет примерно 3 случая в день.
- Инциденты включают как небольшие коммерческие дроны, так и большие группы беспилотников; лица, которые ими управляют, до сих пор не установлены.
Неизвестные дроны уже длительное время терроризируют Европу. Только в Германии было зафиксировано уже более тысячи таких случаев.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.
Что известно о неизвестных дронах в Германии?
В 2025 году в Германии зафиксировано Значительный рост инцидентов с несанкционированным использованием беспилотников начался именно в 2025 году.
С тех пор федеральное ведомство уголовной полиции Германии зарегистрировало более 1000 таких инцидентов. В среднем это примерно 3 случая в день.
Теперь отчеты о появлении дронов теперь появляются не ежеквартально, а раз в две недели.
Немецкие спецслужбы рассказывают, что речь идет как о небольших коммерческих дронах, так и группах больших беспилотников.
Несмотря на все меры и мониторинг, до сих пор не установлены лица, которые этим занимаются. Большинство случаев нераскрыты и содержатся в закрытых отчетах.
Дроны над Европой: последние новости
Предполагают, что за дроновыми провокациями стоит Россия, а именно служба внешней разведки России под руководством Сергея Нарышкина.
В 2025 году было нарушено воздушное пространство по меньшей мере 9 европейских стран. Среди них Финляндия, Норвегия, Дания, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния и Молдова.
Последние из таких выпадов были 6 ноября, когда дроны заметили в районе аэропорта Гетеборг-Ландветтер в Швеции, и 9 ноября, когда беспилотники зафиксировали над атомной электростанцией в Бельгии.